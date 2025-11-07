AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska! Autobus narazil do stromu, viacerí cestujúci sa zranili

MOKRANCE - Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce v okrese Košice-okolie narazil autobus do stromu. Zranilo sa viacero osôb. Doprava je v danom úseku obmedzená. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 osôb, z ktorých viaceré utrpeli zranenia,“ uviedla polícia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, pri nehode aktuálne zasahuje sedem hasičov zo staníc Moldava nad Bodvou a Košice s troma kusmi techniky.
Evidujú 13 ľahko zranených osôb a dve osoby odmietli ošetrenie. „Evakuačným autobusom HaZZ bolo osem zranených osôb prevezených na ďalšie ošetrenie,“ doplnil Bálint.