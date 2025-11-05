Dramatický večer košických hasičov: Najskôr HROMADNÁ nehoda, potom... Zásah pri náleze OBESENÉHO človeka!

KOŠICE - Hasiči z Košíc mali včera večer za sebou dva ťažké výjazdy v rýchlom slede. Po dopravnej nehode s viacerými účastníkmi museli asistovať polícii pri obesenej osobe v mestskej časti Košice-sever.
V utorok krátko pred 17:30 hodinou boli profesionálni hasiči z Košíc vyslaní k vážnej dopravnej nehode v mestskej časti Košice-sever. Pri incidente boli zúčastnené celkovo štyri motorové vozidlá. Záchranári na mieste udalosti najprv prekontrolovali zdravotný stav všetkých účastníkov nehody. Jednej z osôb následne poskytli nevyhnutné ošetrenie priamo na mieste dopravnej kolízie.
Od hromadnej nehody rovno k obesenému človeku
Bezprostredne po dokončení tohto záchranného zásahu dostali hasiči z operačného strediska ďalšiu výzvu. Tentoraz išlo o asistenčný zásah pre potreby Policajného zboru. Pri druhom zásahu museli zasahovať pri tragickom náleze obesenej osoby. Prípad sa odohral v ťažko dostupnom a nepriestupnom teréne, ktorý sa nachádza v katastri mestskej časti Košice-sever.