HROZIVÉ zábery z tragickej nehody na D1 pri Piešťanoch: Polícia zverejnila autentické VIDEO, toto sa tam stalo!

PIEŠŤANY - Vo štvrtok (6. 11.) došlo k tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1 v smere z Trenčína do Trnavy, v okrese Piešťany. Nehoda si, žiaľ, vyžiadala život 74-ročnej ženy a ťažké zranenie 80-ročného vodiča. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Polícia zverejnila autentické zábery, ako k nešťastiu došlo.
"Podľa doterajších informácií vodič vozidla zn. Seat Ibiza pri prechádzaní z pravého do ľavého jazdného pruhu pravdepodobne nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla. Po následnom strhnutí volantu dostal šmyk, pričom sa vozidlo niekoľkokrát prevrátilo a zostalo stáť na streche," zverejnila nové informácie trnavská krajská polícia. Na mieste zasahovala aj letecká záchranná služba. Vodič bol s ťažkými zraneniami letecky prevezený do nemocnice v Trnave, jeho spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
"Spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a napriek okamžitému zásahu záchranárov jej už nebolo možné pomôcť. Osemdesiatročného vodiča po vyslobodení z havarovaného vozidla odovzdali do starostlivosti posádke leteckých záchranárov. S vážnym poranením hornej končatiny a povrchovými odreninami bol pri vedomí, v stabilizovanom stave letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Trnave," uviedla v súvislosti s nehodou letecká záchranná služba Air - Transport Europe.
Dychová skúška u vodiča bola podľa polície negatívna. "Na mieste nehody bol prítomný znalec z odboru cestnej dopravy. V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie," dodáva polícia s tým, že všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania. Úsek diaľnice musel byť na nevyhnutú dobu uzavretý.