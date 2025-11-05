Smrteľná dopravná nehoda na Kysuciach: 18-ročný mladík zrazil ženu (†20) na priechode! Žiaľ, zraneniam podľahla

ČADCA - V utorok vo večerných hodinách došlo na Kysuciach k vážnej dopravnej nehode. 18 ročný na ceste z čadce na Krásno nad Kysucou zrazil 20-ročnú chodkyňu, ktorá prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. Žena bola letecky prevezená do nemocnice, kde však, žiaľ, zraneniam neskôr podľahla.
Ako uviedla polícia, 18 ročný vodič viedol osobného motorového vozidla (BMW530d) po ceste I/11b v smere jazdy od Čadce na Krásno nad Kysucou, pričom z doposiaľ nezistených príčin došlo ku stretu s chodkyňou, ktorá prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. "20 ročná chodkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice. Žiaľ, v nočných hodinách zraneniam podľahla," uvieldi.
Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok s negatívnym výsledkom. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava. Vec si už prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci. "Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.
Všetkých účastníkov cestnej premávky zároveň žiada, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. "Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," upozornili.