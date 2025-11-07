Taraba začína plniť sľuby na Podpoľaní: Vyše 100 tisíc ľudí dostane prístup k pitnej vode

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ohlásil spoločne s investičným riaditeľom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Petrom Neuzerom a generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Petrom Moldom významnú investíciu do vodárenskej infraštruktúry, ktorá umožní využiť viac ako 40 miliónov eur na kvalitnú a bezpečnú distribúciu pitnej vody pre vyše 100 tisíc obyvateľov stredného Slovenska.
Vďaka novej investícii sa podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu modernizuje viac ako 60 ročná úpravňa vody v Hriňovej, ktorá odoberá povrchovú vodu z Vodárenskej nádrže Hriňová. „Podporili sme významnú investíciu, ktorá do budúcna umožní bezpečné a plynulé zásobovanie obyvateľov Podpoľania pitnou vodou, aby mali prístup k dobrej, kvalitnej a bezpečnej vode z verejných vodovodov. Envirorezort pod mojím vedením bude naďalej podporovať výstavbu vodárenských investičných projektov, ktoré prinesú do regiónov ekonomický rast a zvýšia blahobyt ľudí,“ zdôraznil Taraba.
archívne video
Žiadosti o poskytnutie dotácie
Žiadosti o poskytnutie dotácie na inováciu a modernizáciu úpravne vody predložila na ministerstvo Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. Podľa investičného riaditeľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Petra Neuzera je úpravňa vody v Hriňovej najstaršou z veľkých úpravní vody vo vlastníctve vodárenskej spoločnosti. „Realizáciou projektu vyriešime úpravu pitnej vody v dostatočnom objeme a kvalite pre obyvateľov v okresoch Zvolen, Detva Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš, ktorou bude následne zásobované obyvateľstvo prostredníctvom už vybudovaných verejných vodovodov,“ dodal Neuzer.
V prípade Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti odhadol Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej správe investičný dlh spoločnosti na obnovu jej majetku vo výške viac ako 820 miliónov eur. Práve podpora investičných vodárenských projektov, na ktoré sa rezort životného prostredia pod Tomášom Tarabom zameriava, tento dlh výrazne znižujú a zároveň tvoria jeden z kľúčových finančných nástrojov na obnovu významnej kritickej infraštruktúry. „Reflektujúc tento stav, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť pod vedením generálneho riaditeľa Vladimíra Svrbického nastavila aj dlhodobé ciele, zamerané na rozvoj a obnovu vodárenskej infraštruktúry, ktoré sú pre vodárenskú spoločnosť prioritné,“ vysvetlil Neuzer.
Funkčná a dobre prepojená vodárenská sústava
Funkčná a dobre prepojená vodárenská sústava posilní rozvoj regiónov a vytvára predpoklady pre vznik ďalších veľkých investičných projektov. „Práve dnes ohlásená investícia v Hriňovej je príležitosťou pre vznik strategických projektov, akým je aj prečerpávacia vodná elektráreň Málinec – Látky, ktorá výrazne posilní energetickú stabilitu nielen Podpoľania, ale celého Slovenska,“ uzavrel generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
Envirorezort pod Tomášom Tarabom poskytol na projekt z Programu Slovensko viac ako 37 miliónov eur, pričom spolufinancovanie zo strany Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je cca 3,2 mil. eur. Celková kapacita modernizovanej úpravne vody Hriňová umožní využívať bezpečnú pitnú vodu až pre takmer 170 tisíc obyvateľov. Celkové trvanie realizácie projektu predstavuje 36 mesiacov.