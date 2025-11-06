Program Obnov dom pokračuje aj budúci rok: Doteraz pomohol tisícom domácností

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyplatilo takmer 270 miliónov eur na obnovu domov, ktoré pomohli vyše 17-tisíc domácnostiam znížiť svoje účty za energie. Pomoc na obnovu domov bude pre najviac ohrozené domácnosti pokračovať aj v budúcom roku. Informoval o tom odbor komunikácie MŽP.
„Slovenským domácnostiam doručujeme skutočnú pomoc, aby ich účty za energie v rodinných domoch boli čo najnižšie. Rozdiel medzi nami a progresívnou vládou Ľudovíta Ódora (PS) aj Eduarda Hegera (Demokrati) vidia všetci. Kým pred dvomi rokmi predchodcovia vyplatili na obnovu len niečo málo nad 100 projektov zateplení rodinných domov za zhruba 300.000 eur, dnes je to už takmer 270 miliónov eur a viac ako 17.000 spokojných majiteľov obnovených starších rodinných domov,“ uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Majitelia rodinných domov najčastejšie investujú podľa envirorezortu do zateplenia obvodového plášťa, a to v 85 % prípadov. Ďalej nasleduje výmena okien a dverí, celkovo 72 %, nový plynový kondenzačný kotol v 17 % prípadov a inštalácia tepelného čerpadla na úrovni 6,6 %. Tieto opatrenia prinášajú slovenským domácnostiam viac ako 58-percentnú priemernú úsporu energie.
MŽP takisto v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) doručuje adresnú pomoc domácnostiam, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou, a to v rámci programu Obnov dom mini. V súčasnosti je zazmluvnených takmer 4500 projektov, čo je podľa envirorezortu viac ako 100 % plánovaného cieľa. Domácnosti môžu požiadať o finančný príspevok do 10.000 eur, pričom musia splniť podmienky výziev. Niektorí úspešní žiadatelia už boli podporení zálohou do výšky 5000 eur. „Na zálohových platbách sme už vyplatili takmer 21 miliónov eur, čo je takmer polovica celkovej alokácie, a zároveň evidujeme viac ako 2400 ukončených projektov,“ dodal generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.
Obnov dom mini pokračuje s novými miliónmi
Program Obnov dom mini bude pokračovať aj na budúci rok, pre slovenské domácnosti je vyčlenených 186 miliónov eur z Modernizačného fondu. Okrem týchto programov dalo MŽP takisto na obnovu poškodených domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím v novembri 2023 či povodňami v septembri 2024 viac ako 23 miliónov eur.
Majitelia domov už zateplili vyše 2,46 milióna štvorcových metrov obvodových múrov. Najstarší dom, ktorý bol podporený, pochádza z 15. storočia. Najviac rekonštruovaných domov je zo 60. a 70. rokov minulého storočia, pričom tvoria vyše tretiny všetkých projektov. Najvýraznejší záujem o tieto výzvy je v Prešovskom kraji, a to na úrovni 20 %. Ďalej nasleduje Žilinský kraj so 17 % a Banskobystrický kraj s 13 %. Najstarší žiadateľ o obnovu domu má 96 rokov, naopak, najmladší má iba dva roky, no dom je prepísaný na jeho meno starými rodičmi. Najpočetnejšiu skupinu, vyše 48 % žiadateľov, predstavujú ľudia vo veku 40 až 59 rokov. Potom sú to seniori od 60 do 79 rokov, ktorých je 28 %, a mladí vo veku od 20 do 39 rokov, tí tvoria 22,5 %.