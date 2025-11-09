Rezort životného prostredia má prevziať zodpovednosť za sanáciu bývalého Istrochemu v Bratislave

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by sa mohlo stať povinnou osobou pre sanáciu envirozáťaže v lokalite bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešný Istrochem. Má ísť o časti zaoberajúce sa výrobou hnojív, výrobou gumárenských chemikálií, výrobou trhavín a o závod Mieru. Vyplýva to z návrhu MŽP SR na určenie príslušného ministerstva podľa zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.
Prijatie uznesenia vlády o určení príslušného ministerstva je jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre plánované výzvy v rámci Programu Slovensko. „Financovanie sanácie environmentálnych záťaží, ktoré sú navrhnuté do pôsobnosti príslušného ministerstva, bude zabezpečené z prostriedkov európskych fondov a Environmentálneho fondu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky. Prioritne bude príslušné ministerstvo čerpať finančné zdroje z európskych fondov v rámci Programu Slovensko 2021 až 2027 v závislosti od disponibilných zdrojov,“ uviedol envirorezort.
V prípade, že nebude možné čerpať finančné prostriedky z eurofondov v rámci Programu Slovensko z dôvodu vyčerpania alokovanej čiastky vyše 239 miliónov eur na sanáciu environmentálnych záťaží, bude podľa MŽP potrebné vyčleniť financie z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a Envirofondu.