Taraba otvorene: Slovensko a V4 odmietli sprísnenie emisií, systém EÚ je podľa neho zlý

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba po celonočnom rokovaní v Bruseli oznámil, že Slovensko spolu s krajinami V4 hlasovalo proti sprísneniu emisných cieľov v Klimatickom zákone do roku 2040.
Podľa Tarabu boli ústupky zo strany EÚ, vrátane odkladu systému ETS2 o jeden rok, úplne nedostatočné. Minister tvrdí, že tým samotná Únia priznala, že súčasný systém nefunguje a poškodzuje sociálny štandard ľudí.
„Budeme jednotne postupovať proti nemu aj s inými štátmi, až kým nepríde k jeho zrušeniu,“ napísal Taraba na sociálnej sieti.
Minister kritizoval aj odmietnutie požiadavky členských krajín, aby EÚ pred prijatím rozhodnutí vypracovala dopadové štúdie. „Keď ste chceli vymeniť hrdzavé lano v Tatrách za Budaja (exminister živ. prostredia, pozn. red.), trvalo to roky štúdií, ale keď rozhoduje EÚ od stola, žiadna sa nevyžaduje,“ ironizoval.
V závere statusu vyzdvihol jednotu krajín strednej Európy: „V4 ukázala, že ak drží spolu, má silu hýbať vecami,“ dodal Taraba.