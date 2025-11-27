Ľudskoprávny výbor diskutoval o tragédiách v Mašličkove i Kozárovciach: Ako dopadol?

BRATISLAVA - Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vo štvrtok diskutovali o reakcii štátu na tragické požiare v Mašličkove i v Kozárovciach. Prerokovanie tejto témy žiadala opozícia. Na zasadnutie výboru prišiel štátny tajomník rezortu práce Peter Pamula a tiež splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Uznesenie k tejto téme zatiaľ poslanci neprijali, podľa šéfky výboru Lucie Plavákovej (PS) výbor prerušili a hlasovať by mali na ďalšom zasadnutí výboru.
„V takýchto prípadoch sa zamýšľame nad tým, ako sa tomu dalo predísť, čo mohli kompetentní urobiť a neurobili,“ skonštatoval Pamula s tým, že nič sa nedá zmeniť hneď a naraz a ide o dlhodobý proces. „Snažíme sa, aby sa títo ľudia cítili, že žijú v 21. storočí,“ skonštatoval. Daško zároveň vyhlásil, že tento problém je dôsledkom 30-ročnej nečinnosti každej vlády.
Čo sa dá urobiť hneď teraz v novembri a decembri?
Členka výboru Zuzana Števulová (PS) sa pýtala, čo sa dá urobiť hneď teraz v novembri a decembri, aby nezomreli ďalšie deti. „Naši pracovníci ponúkli pomoc na spracovanie žiadostí na humanitárnu pomoc, dostanú peniaze,“ reagoval Pamula. Zároveň informoval o tom, že sa ide stavať 47 bytových jednotiek. Opozícia navrhuje reagovať na tragické požiare odškodnením rodín.
V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti (MČ) Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar, pričom zomreli dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov. Rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou, dočasne bývajú v budove, kde sídli miestny úrad. Podľa starostu MČ Marcela Šaňu ide o 29 ľudí vrátane detí. Pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice prišli o život štyria ľudia. Požiar vypukol v utorok (25. 11.) po 23.00 h v časti Domky.