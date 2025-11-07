Muž kradol v predajni s elektronikou v Bratislave! FOTO Ukradol telefóny a notebooky

BRATISLAVA - Polícia pátra po mužovi, ktorý kradol v predajni s elektronikou na Pribinovej ulici v Bratislave. Ukradol telefóny a notebooky za takmer 2100 eur a následne z predajne odišiel na doposiaľ neznáme miesto. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že z priestorov jednej z predajní s elektronikou, nachádzajúcej sa na mínus prvom podlaží v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave, odcudzil štyri mobilné telefóny a jeden notebook,“ uviedla polícia.
Pátra po totožnosti osoby
V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.