Polícia v Nemecku zadržala muža, ktorý vlastnou krvou na autá kreslil svastiky

BERLÍN/HANAU- Nemecká polícia vo štvrtok v meste Hanau pri Frankfurte nad Mohanom zadržala muža podozrivého z kreslenia hákových krížov. Nacistický symbol kreslil na desiatky áut, schránok a stien domov vlastnou krvou. Upozornila na to agentúra DPA.
Polícia 31-ročného občana Rumunska zadržala v jeho byte na základe tipu od svedka. Bol pod vplyvom alkoholu a polícia incident pripisuje osobným problémom. Podrobí sa psychiatrickému vyšetreniu. Rumuna polícia podozrieva z poškodzovania cudzieho majetku a z používania symbolov neústavných organizácii, čo je v Nemecku trestný čin. Svastiku na kapote auta polícii nahlásil prvý poškodený v stredu večer. Následne sa našlo takmer 50 pomaľovaných áut.
Incident vyvolal v meste pobúrenie. V Hanau pred piatimi rokmi nemecký pravicový extrémista pri masovej streľbe v troch baroch usmrtil deväť ľudí vrátane seba a svojej matky. Zameral sa na osoby zahraničného pôvodu, najmä z Blízkeho východu. „Obzvlášť v našom meste, ktoré vážne zasiahol rasistický útok z 19. februára 2020, vyvoláva takýto čin mimoriadne zdesenie,“ povedal vo štvrtok primátor Claus Kaminsky. „Hákové kríže nemajú v Hanau miesto. Nedovolíme, aby sa prostredníctvom takýchto symbolov šíril strach alebo rozdeľovanie,“ dodal.