Sárku (†20) zrazil na priechode tínedžer, neprežila! Rodina a priatelia sú zdrvení: SRDCERVÚCE odkazy do neba

ČADCA - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 20-ročnej Sáry, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov v Čadci. Mladá žena bola po zrážke s autom transportovaná vrtuľníkom do nemocnice, no zraneniam podľahla. Za milovanou a krásnou dievčinou, ktorú prezývali "dievča s bielym psíkom", smúti rodina, priatelia aj farnosť.

Dvadsaťročná Sára nedávno zmaturovala a mala celý život pred sebou. Jeden okamih však 4. novembra vo večerných všetko zmenil. Na druhú stranu chodníka sa cez priechod pre chodcov nikdy nedostala. Osudným sa jej stalo auto.

"18-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo po ceste I/11b v smere jazdy od Čadce na Krásno nad Kysucou, pričom z doposiaľ nezistených príčin došlo ku stretu s chodkyňou, ktorá prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov," opísala nehodu košická krajská polícia s tým, že dvadsaťročná chodkyňa bola leteckou záchrannou službou transportovaná s vážnymi zraneniami do zdravotníckeho zariadenia. Napriek poskytnutej zdravotnej starostlivosti mladá žena v nočných hodinách svojím zraneniam podľahla.

Vodič vozidla bol bezprostredne po nehode podrobený dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, ako aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Výsledky oboch testov boli negatívne. Na miesto dopravnej nehody bol privolaný znalec z oblasti cestnej dopravy. Prípad si prevzal do vyšetrovania vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci. Bližšie okolnosti a presné príčiny tejto tragickej dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom podrobného vyšetrovania.

Za Sárou smúti rodina, priatelia aj farnosť Čadca

Sárka bola nielen krásna navonok, ale aj vnútri, spomínajú jej priatelia známi. Sára milovala svojho psíka Rexíka, s ktorým chodila na výstavy a súťaže. "Nemôžem uveriť, čo sa stalo, a že nie je medzi nami. Minule som ju stretla s úsmevom na tvári so psíkom a množstvom plánov do budúcnosti. Lenže jej srdiečko dotĺklo. Je mi to tak strašne ľúto," napísala jej kamarátka Stanka. "Bola si úžasne , veselé dievča od malička, ktoré milovalo zvieratá, ľudí, život – proste všetko. Odpočívaj v pokoji, Sárka. Budeš nám tu veľmi chýbať, aj tvoj večný úsmev a radosť zo života," dodala smutne Stanka.

Posledná rozlúčka so Sárou bude v sobotu (8. 11.) o 12.00 h vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Čadci. "Boh si povolal Jeho dieťa domov skôr, než sme to čakali. Srdcia smútia, ale duša žije v láske, ktorá neumiera," znie parte na jej smútočnom oznámení.

Sárka aj vo farnosti pomáhala s viacerými organizácií akcií. "S veľkou bolesťou sme v našej farnosti prijali správu o odchode Sárky K. Sárka pomáhala pri organizácii mnohých akcií v našej farnosti a všetci sme ju poznali z našej farskej kaviarne," napísala na sociálnej sieti Farnosť Čadca, ktorá sa Sáre poďakovala za jej službu pre ich farské spoločenstvo. 

Jej tragické úmrtie zarmútilo stovky ľudí, ktorí vyjadrujú úprimnú sústrasť na sociálnych sieťach. "Odišla mladá, pekná, šikovná, múdra dobre vychovaná žena," spomína David. "Ešte pred dvoma týždňami mi urobila dobrú kávičku vo farskej kaviarni La Porta. Je mi nesmierne ľúto, že nás opúšťa za tak tragických okolností. Zostáva nám len nádej a viera v nekonečné božie milosrdenstvo," spomína Martin. "Anjelom si bola na zemi, s anjelmi si odletela. Úprimnú sústrasť celej rodine," napísal Alexander.

Viac o téme: NehodaTragédiaPriechod pre chodcovSáraČanda
