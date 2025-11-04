Utorok4. november 2025, meniny má Karol, zajtra Imrich

Polícia vyšetruje nehodu v Sabinove: 75-ročná vodička zrazila dve chodkyne na priechode

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
TASR

SABINOV - Polícia vyšetruje nehodu, ku ktorej došlo v pondelok (3. 11.) okolo 19. hodiny v Sabinove. Osobné vozidlo viedla 75-ročná žena a na priechode pre chodcov došlo k zrážke so 70-ročnou a 68-ročnou chodkyňou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, staršia z chodkýň utrpela ťažké zranenia, mladšia zranenia ľahkého charakteru.

„Všetky tri účastníčky boli na mieste podrobené dychovým skúškam, výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne,“ uviedla hovorkyňa s tým, že presnú príčinu dopravnej nehody vyšetrujú. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného ublíženie na zdraví.

