IDENTITA ženy z vraždy v Sečovciach odhalená! Osudné RANDE Veroniky (†28) zo Senice s Patrikom (16)

SEČOVCE - Krátka láska medzi 28-ročnou Veronikou a v tom čase 15-ročným Patrikom zo Sečoviec skončila tragédiou. Žena z okresu Senica bola nájdená mŕtva v lesnom poraste v Sečovciach so zviazanými rukami. Dnes už 16-ročný mladík je obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy.
V polovici apríla tohto roka (13. 4.) objavil hubár v lesnom poraste v Sečovciach v okrese Trebišov telo ženy v pokročilom štádiu rozkladu. Ruky mala mať zviazané za chrbtom. Zhrozený hubár okamžite privolal políciu. Polícia v tej chvíli nevedela určiť totožnosť ani vek nebohej ženy. Súdna lekárka však začala spolu so znalcami z rôznych oblastí kriminalistiky z kriminalisticko-expertízneho ústavu skladať skladačku a zistili, že žena sa stala obeťou trestného činu. Vyšetrovanie ďalej ukázalo, že michalovskí policajti prijali oznámenie o nezvestnosti 28-ročnej ženy.
MIMORIADNE Nečakaný ZVRAT v prípade nálezu tela ženy v lese na východe Slovenska: Vraždil len 15-ročný milenec
"Vďaka všímavosti recepčnej jedného z michalovských ubytovacích zariadení vyšlo najavo, že 28-ročná osoba si u nich rezervovala ubytovanie. Z neho však 28. januára ráno odišla a viac sa do neho nevrátila, a to aj napriek tomu, že ubytovanie mala rezervované až do konca mesiaca január. Všímavej recepčnej sa jej nevrátenie nepozdávalo a tak policajtom nahlásila jej nezvestnosť," približuje polícia s tým, že odhalenie prinieslo porovnanie profilu DNA nebohej ženy s informáciami o nezvestnej žene.
Obeťou je Veronika z okresu Senica, osudnou sa jej stala láska
Obeťou vraždy je Veronika P. z okresu Senica, po ktorej vyhlásili michalovskí policajti pátranie 3. februára tento rok. Žena útlej postavy bola naposledy videná v dlhom svetlom kabáte, s ružovým ruksakom a igelitovou taškou. Kriminalisti zistili, že žena sa pred smrťou stretla s mladým Sečovčanom. "Láska, ktorá mala byť až za hrob, však viedla do hrobu," opísala prípad polícia. Veroniku našli zviazanú a mŕtvu a to po vyše dvoch mesiacoch pátrania.
Informáciu o totožnosti obete pre redakciu Topky.sk potvrdila aj polícia. "Potvrdzujem, že ide o nezvestnú osobu, pričom z dôvodu zistenia totožnosti bola nezvestnosť tejto osoby odvolaná," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Vraždil 15-ročný Sečovčan
"Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach tak 16-ročného Patrika zo Sečoviec (v čase spáchania skutku 15-ročného) obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy, a zároveň spracovala podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," dodáva policajná hovorkyňa.
Video zo zadržania podozrivého z vraždy v Sečovciach
Počas domovej prehliadky podozrivý Sečovčan dobrovoľne vydal veci, ktoré vykazovali súvis s násilnou trestnou činnosťou, preto ich policajti zaistili a putovali na expertízu.