Únos a beštiálna vražda v Dubaji: Telo ruského krypto-milionára aj s manželkiným našli rozštvrtené v púšti

DUBAJ - Roman Novak (38), známy svojím okázalým životným štýlom a priateľstvom s tvorcom Telegramu, bol spolu s manželkou nájdený mŕtvy v púšti neďaleko Dubaja. Vyšetrovatelia hovoria o únose, brutálnej vražde a finančnej pomste.
Od luxusu k smrti v púšti
Roman Novak, ruský krypto-podnikateľ a zakladateľ platformy Fintopio, patril medzi hviezdy digitálneho biznisu. V Dubaji vystupoval ako symbol bohatstva – rýchle autá, drahé hotely a luxusné dovolenky s manželkou Annou. Na sociálnych sieťach sa prezentoval ako priateľ zakladateľa Telegramu Pavla Durova a ako úspešný vizionár kryptosveta.
Lenže za pozlátkom sa skrýval podvod obrovských rozmerov. Novak podľa ruských médií získal od investorov približne 500 miliónov dolárov na vývoj aplikácie, sľubujúcej revolučné transakcie s kryptomenami – a následne zmizol aj s peniazmi. Krátko nato bol odhalený a v Rusku si odpykal šesťročný trest odňatia slobody.
Z Dubaja na posledný výlet
Po prepustení sa presťahoval do Spojených arabských emirátov, kde začal nový život. Na konci októbra sa však jeho meno opäť objavilo v titulkoch – tentoraz v súvislosti s únosom. Novak a jeho manželka Anna sa podľa médií nechali vylákať do horského rezortu v oblasti Hatta neďaleko hraníc s Ománom.
Tam ich mali podľa vyšetrovania čakať muži, ktorí sa vydávali za investorov. Po príchode ich uniesli, odviezli autom k odľahlému jazeru a držali v zajatí. Ich cieľom bolo získať prístup k Novakovej kryptopeňaženke.
„Sedím v horách, potrebujem 152-tisíc libier“
Keď zistili, že digitálne účty sú prázdne, snažili sa získať výkupné. Novak stihol poslať poslednú správu: „Sedím v horách na hranici s Ománom, potrebujem 152-tisíc libier," (približne 170-tisíc eur) napísal podľa ruských médií .
Potom už sa neozval. Telefóny manželov sa začali objavovať na rôznych miestach – podľa polície to mala byť stopa, ktorú zanechali únoscovia, aby prehĺbili zmätok. Príbuzní v Rusku nahlásili zmiznutie oboch manželov.
Telo v piesku, stopy k vojakom
Keď výkupné neprišlo, únoscovia ich podľa vyšetrovania zabili. Telá rozštvrtili a zakopali v púšti. Po niekoľkých týždňoch pátrania polícia objavila ich telesné pozostatky v odľahlej oblasti neďaleko Dubaja.
Vyšetrovatelia už zadržali niekoľko podozrivých – podľa ruských médií ide o dvoch vojakov a bývalého policajta, ktorí sa na únose a vražde mali podieľať.
Pád muža, ktorý veril v nekonečné bohatstvo
Roman Novak sa rád ukazoval ako „krypto-génius“, ktorý prerástol hranice Ruska. V skutočnosti sa stal symbolom rizík kryptomenového biznisu – bohatstva bez záruk, anonymity bez morálky a pýchy, ktorá končí v púšti.
Podľa Bildu a ruských agentúr ide o jeden z najbrutálnejších prípadov vraždy podnikateľa z prostredia kryptomien v posledných rokoch.