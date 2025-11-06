MIMORIADNE Nečakaný ZVRAT v prípade nálezu tela ženy v lese na východe Slovenska: Vraždil len 15-ročný milenec

SEČOVCE - Krátke lásky sú vraj najdlhšie. Táto však neskončila happy-endom, ale tragédiou a s príbehom, ktorý sa na začiatku zdal byť nevyriešiteľný. Celý príbeh, od nájdenia mŕtveho tela až k zadržaniu podozrivého vraha, opísala košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová.
Video zo zadržania podozrivého z vraždy v Sečovciach
Šokujúci nález hubára v lese
V jeden aprílový podvečer, v prvej polovici mesiaca, sa náhodnému okoloidúcemu, pri poľovníckom posede v katastri mesta Sečovce, naskytol otrasný pohľad. V krovinatom poraste našiel namiesto húb, na ktoré sa vybral, ľudské telo v značnom štádiu rozkladu.Podľa medializovaných informácií mala žena zviazané ruky za chrbtom. Miesto ďaleko od ruchu mesta – ideálne pre zločin, ktorý spočiatku vyzeral ako neriešiteľný.
Hubár okamžite zalarmoval políciu a na miesto boli ihneď vyslané policajné hliadky. "Tie po príchode na miesto udalosti zistili, že ide o ľudské telo bez známok života, ženského pohlavia, v značnom štádiu rozkladu, no s určitou sa na prvý pohľad nedalo vylúčiť, že zranenia spôsobila zver. V tej chvíli preto nebolo možné s určitosťou vyvrátiť ani potvrdiť, či v tomto prípade išlo o vraždu alebo iba o stret so zverou v nesprávnom čase na nesprávnom mieste," priblížila policajná hovorkyňa.
Na východe Slovenska našli telo ženy so zviazanými rukami za chrbtom: Ide o VRAŽDU!
Prípad v slepej uličke, súdna lekárka ale skladala skladačku kúsok po kúsku
Prípad sa odrazu dostal do slepej uličky, no v pozadí však stále stáli nezodpovedané otázky. Podľa polície na prvý pohľad nebolo badať stopy vedúce k násiliu a nebolo tak možné vylúčiť ani prirodzenú smrť ženy alebo nehodu. Súdna lekárka však začala spolu so znalcami z rôznych oblastí kriminalistiky z kriminalisticko-expertízneho ústavu kúsok po kúsku skladať skladačku.
"Nebyť ich mravenčej práce v spolupráci s košickými krajskými kriminalistami, v ktorej ich neodradili ani mnohé nezodpovedané otázky, mohla byť smrť ženy ešte dodnes jedným veľkým otáznikom," hovorí Ivanová s tým, že spoločne nachádzali aj tie najmenšie detaily a skladali jednotlivé získané informácie a poznatky do celkovej mozaiky príbehu, ktorý svojimi odpoveďami odhalil zdrvujúcu pravdu - ženy nebola náhodná, zomrela rukou inej osoby.
Ďalšie otázniky
Polícia následne zisťovala, čo robila na mieste žena, ktorá nikdy nebola obyvateľkou blízko sa nachádzajúceho mesta. Hľadanie odpovedí na ne by možno trvalo oveľa dlhšie, ak by kriminalisti v priebehu vyšetrovania nezistili, že michalovskí policajti prijali oznámenie o nezvestnosti 28-ročnej ženy.
"Vďaka všímavosti recepčnej jedného z michalovských ubytovacích zariadení vyšlo najavo, že 28-ročná osoba si u nich rezervovala ubytovanie. Z neho však 28. januára ráno odišla a viac sa do neho nevrátila, a to aj napriek tomu, že ubytovanie mala rezervované až do konca mesiaca január. Všímavej recepčnej sa jej nevrátenie nepozdávalo a tak policajtom nahlásila jej nezvestnosť," približuje polícia s tým, že odhalenie prinieslo porovnanie profilu DNA nebohej ženy s informáciami o nezvestnej žene.
Za smrťou má byť mladý Sečovčan
Kriminalisti neskôr zistili, že žena sa pred smrťou stretla s mladým Sečovčanom. "Láska, ktorá mala byť až za hrob, však viedla do hrobu," opísala Ivanová s tým, že počas domovej prehliadky podozrivý Sečovčan dobrovoľne vydal veci, ktoré vykazovali súvis s násilnou trestnou činnosťou, preto ich policajti zaistili a putovali na expertízu.
"Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach tak 16-ročného Patrika zo Sečoviec (v čase spáchania skutku 15-ročného) obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy, a zároveň spracovala podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," dodáva policajná hovorkyňa.