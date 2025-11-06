Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Samosprávy majú výhrady k návrhu ministerstva: Únia miest Slovenska varuje pred nefinancovanými kompetenciami

prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček
prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Únia miest Slovenska (ÚMS) kritizuje návrh ministerstva vnútra zaviesť trest menších obecných služieb. Aktuálne sumarizuje pripomienky od svojich členov. Prekáža jej, že samosprávam pribudnú kompetencie bez finančného krytia. Uviedla to hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

„Podľa návrhu bude o povinnosti vykonať menšie obecné práce môcť rozhodnúť správny orgán, u mladistvých dokonca aj orgán sociálnej kurately. Mesto, obec bude mať povinnosť všetko zabezpečiť. A aj keď nebude mať tento ‚pracovník‘ nárok na mzdu, všetko ostatné vrátane dohľadu bude musieť mesto, obec zabezpečiť na vlastné náklady vrátane administratívnych úkonov,“ uviedla Piršelová. Myslí si tiež, že existujú mestá a obce, ktoré nedokážu takýto proces zabezpečiť. ÚMS nepovažuje za správne ani to, aby sa mestá a obce povinne stali výchovnými ústavmi.

„K zákonu uplatníme zásadné pripomienky a budeme ďalej postupovať tak, ako je v legislatívnom procese obvyklé,“ uzavrela hovorkyňa. Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely priestupkového zákona. Okrem iných úprav plánuje zaviesť trest menších obecných služieb, ktorý by mohol byť alternatívou pre ukladanie pokút.

Viac o téme: NávrhFinancieMinisterstvo vnútraRichard RybníčekÚMSObecné služby
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Maroš Žilinka
Únia miest Slovenska a Maroš Žilinka sa zhodli: Zhoršujúcu sa situáciu treba okamžite riešiť
Domáce
Prezident Únie miest Slovenska
Únia miest Slovenska vyzvala prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách
Domáce
Slovensko čaká veľká reforma
Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, uviedol Richard Raši
Domáce
Únia miest Slovenska žiada
Únia miest Slovenska žiada Rašiho o podporu legislatívnej pripomienky k novele o hazarde
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Takmer zabudnutá vražda! Polícia zadržala vraha, prípad súvisí s nájdeným telom z apríla tohto roka
Takmer zabudnutá vražda! Polícia zadržala vraha, prípad súvisí s nájdeným telom z apríla tohto roka
Správy
Letecké zábery úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna tesne pred dokončením
Letecké zábery úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna tesne pred dokončením
Správy
Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Prominenti

Domáce správy

ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky
Domáce
MIMORIADNE Nečakaný ZVRAT v
MIMORIADNE Nečakaný ZVRAT v prípade nálezu tela ženy v lese na východe Slovenska: Vraždil len 15-ročný milenec
Domáce
Tragédia v okrese Humenné:
Tragédia v okrese Humenné: Pri požiari domu zomrela jedna osoba, hasiči bojujú so silným zadymením
Domáce
Prievidza investuje milióny do modernizácie atletického štadióna – pribudnú nové ihriská aj zázemie
Prievidza investuje milióny do modernizácie atletického štadióna – pribudnú nové ihriská aj zázemie
Prievidza

Zahraničné

Turecká polícia vypočúva novinárov:
Turecká polícia vypočúva novinárov: Dôvodom je šírenie nepravdivých správ o väznenom primátorovi Imamoglovi
Zahraničné
Slovensko ako svetový líder
Slovensko ako svetový líder v muničnej výrobe: Kaliňák a Roblesová rokovali o rozšírení spolupráce
Domáce
Poľský trh železníc sa
Poľský trh železníc sa vyostruje: Dopravca PKP hlási správy od majiteľa konkurenčného RegioJetu bezpečnostným orgánom
Zahraničné
Letisko muselo prerušiť prevádzku
Letisko muselo prerušiť prevádzku letov: Pilot nahlásil dron v blízkosti letiska
Zahraničné

Prominenti

Chris Martin
Špekulácie silnejú: Frontman (48) skupiny Coldplay má randiť so slávnou herečkou (29)!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka (†81), výnimočný vzťah mala s týmto mužom
Domáci prominenti
Najkrajšia žena planéty je
Najkrajšia žena planéty je známa: Aha, je to táto Češka!
Domáci prominenti
DETAILY smrti hviezdy (†48)
DETAILY smrti hviezdy (†48) Limp Bizkit: To je niečo hrozné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zobúdzate sa vyčerpaní každý
Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!
Zaujímavosti
veľryba grónska
Tajomstvo nesmrteľnosti odhalené? Vedci veria, že odpoveď sa skrýva v ľadových vodách Arktídy! Dve storočia bez choroby
Zaujímavosti
Vedci v šoku: Mužské
Vedci v šoku: Mužské prirodzenie RASTIE rýchlejšie ako kedykoľvek predtým! Varujú, to NIE JE dobrá správa
Zaujímavosti
Môžete schudnúť, ak prestanete
Môžete schudnúť, ak prestanete jesť po 18-tej? Toto hovorí výskum
vysetrenie.sk

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Investičná platforma XTB láme rekordy: Počet klientov prekročil 2 milióny, pribudnú novinky
Investičná platforma XTB láme rekordy: Počet klientov prekročil 2 milióny, pribudnú novinky
Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)
Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)

Šport

V Piešťanoch gólové hody súpera: Nevydarený vstup Slovenska do generálky na MS
V Piešťanoch gólové hody súpera: Nevydarený vstup Slovenska do generálky na MS
Reprezentácia
VIDEO Fehérváry verzus Dvorský: Debakel pre St. Louis, Ovečkin prepísal dejiny NHL
VIDEO Fehérváry verzus Dvorský: Debakel pre St. Louis, Ovečkin prepísal dejiny NHL
Zostrihy NHL
Penaltová dráma so šťastným koncom: Mladíci Žiliny v oslabení vybojovali postup v UEFA Youth League
Penaltová dráma so šťastným koncom: Mladíci Žiliny v oslabení vybojovali postup v UEFA Youth League
Liga majstrov
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
Liga majstrov

Auto-moto

Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava

Kariéra a motivácia

Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Domáce

Varenie a recepty

Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy

Technológie

Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Android
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Technológie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Bezpečnosť
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Veda a výskum

Bývanie

Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver

Pre kutilov

Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Móda na cestách: Ako sa zbaliť na jesenný výlet štýlovo, ale prakticky
Móda
Móda na cestách: Ako sa zbaliť na jesenný výlet štýlovo, ale prakticky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
Domáce
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky
MIMORIADNE Nečakaný ZVRAT v
Domáce
MIMORIADNE Nečakaný ZVRAT v prípade nálezu tela ženy v lese na východe Slovenska: Vraždil len 15-ročný milenec
Tragédia v okrese Humenné:
Domáce
Tragédia v okrese Humenné: Pri požiari domu zomrela jedna osoba, hasiči bojujú so silným zadymením
AKTUÁLNE Brutálny útok v
Domáce
AKTUÁLNE Brutálny útok v Spišskej Novej Vsi: Dieťa bolo bodnuté nožom do hlavy, páchateľ je na úteku

Ďalšie zo Zoznamu