Samosprávy majú výhrady k návrhu ministerstva: Únia miest Slovenska varuje pred nefinancovanými kompetenciami

BRATISLAVA - Únia miest Slovenska (ÚMS) kritizuje návrh ministerstva vnútra zaviesť trest menších obecných služieb. Aktuálne sumarizuje pripomienky od svojich členov. Prekáža jej, že samosprávam pribudnú kompetencie bez finančného krytia. Uviedla to hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Podľa návrhu bude o povinnosti vykonať menšie obecné práce môcť rozhodnúť správny orgán, u mladistvých dokonca aj orgán sociálnej kurately. Mesto, obec bude mať povinnosť všetko zabezpečiť. A aj keď nebude mať tento ‚pracovník‘ nárok na mzdu, všetko ostatné vrátane dohľadu bude musieť mesto, obec zabezpečiť na vlastné náklady vrátane administratívnych úkonov,“ uviedla Piršelová. Myslí si tiež, že existujú mestá a obce, ktoré nedokážu takýto proces zabezpečiť. ÚMS nepovažuje za správne ani to, aby sa mestá a obce povinne stali výchovnými ústavmi.
„K zákonu uplatníme zásadné pripomienky a budeme ďalej postupovať tak, ako je v legislatívnom procese obvyklé,“ uzavrela hovorkyňa. Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely priestupkového zákona. Okrem iných úprav plánuje zaviesť trest menších obecných služieb, ktorý by mohol byť alternatívou pre ukladanie pokút.