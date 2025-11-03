Únia miest Slovenska a Maroš Žilinka sa zhodli: Zhoršujúcu sa situáciu treba okamžite riešiť

BRATISLAVA - Na vnútornej bezpečnosti štátu sa šetriť nemá a zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s narastajúcou majetkovou kriminalitou v mestách a obciach je potrebné okamžite riešiť. Zhodli sa na tom predstavitelia Únie miest Slovenska (ÚMS) na pondelkovom stretnutí s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Obe strany avizujú podanie pripomienok k zákonom vrátane novely Trestného zákona, ktoré sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Únia zároveň žiada od politikov, aby tému bezpečnosti v uliciach nepolitizovali.
„Stretnutie bolo na vysokej profesionálnej úrovni. V podstate sme sa na všetkom zhodli. Bolo by nevyhnutné Trestný zákon jednoznačne upraviť, pretože po roku fungovania sa ukázal ako ten, ktorý jednoducho treba vylepšiť,“ skonštatoval prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.
Únia opakovane požaduje, aby opakovanie priestupkov bolo trestným činom, rovnako tak, aby sa znížila hranica, odkedy už ide o trestný čin. Požaduje takisto väčšie kompetencie pre mestské polície, viac štátnych policajtov v uliciach, ale aj prinavrátenie tzv. záchytiek. „Je to možno pár viet v zákone, ktoré by dokázali upokojiť túto situáciu, a môžeme ísť ďalej,“ poznamenal Rybníček odmietajúc tvrdenia niektorých politikov o politickej kampani. Tým únia odkazuje, že len tlmočia problémy obyvateľov.
Štát by mal investovať do novej legislatívy
„Základné posolstvo bol rešpekt. Ľudia musia mať rešpekt pred zákonom. Legislatívou sme sa dostali do toho, že ten rešpekt tu jednoducho zmizol,“ podotkol primátor Nitry Marek Hattas. Únia sa v tejto súvislosti s generálnym prokurátorom zhoduje, že štát by mal investovať do novej legislatívy, keďže práve štát je ten, ktorý by sa mal starať o občanov miest a obcí, a tejto zodpovednosti by sa nemal zbavovať. Rovnako by nebolo dobré, ak by spravodlivosť do rúk brali samotní občania. „To je cesta, ktorou nikto z nás nechce ísť, a je dôležité, aby si štát uvedomil, že je za to zodpovedný,“ zdôraznil viceprezident ÚMS a primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Generálny prokurátor Žilinka ocenil vecný a konštruktívny prístup zástupcov ÚMS. Diskutovali o možnostiach riešenia problému a stanoviskách k návrhom Trestného zákona a zákona o priestupkoch, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. „Zhodli sme sa na potrebe okamžitého, jednoduchého a efektívneho riešenia daného stavu,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti.