Status krajiny bez SLAK uľahčí vývoz hospodárskych zvierat, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Slovensko má opäť jeden z najprestížnejších štatútov v medzinárodnom obchode s hospodárskymi zvieratami, ktorý umožňuje ich lepší export z krajiny. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na to, že Medzinárodná organizácia pre zdravie zvierat (WOAH) uznala dňom 31. októbra Slovenskú republiku ako krajinu bez výskytu nákaz a bez vakcinácie proti slintačke a krívačke (SLAK).
V tejto súvislosti poďakoval všetkým inštitúciám, ktoré sa zapojili do riešenia situácie so SLAK. „Môžem povedať, že z hľadiska štatútu a vyriešenia tejto situácie to máme za sebou,“ vyzdvihol šéf agrorezortu. Zároveň avizoval, že podáva trestné oznámenie vo veci „šírenia dezinformácií, klamstiev, burcovania spoločnosti“. Súvisí podľa neho s viacerými vyjadreniami opozície pri téme slintačky a krívačky. „Ja som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a ako sa s tým vysporiada polícia, ja do toho nebudem zasahovať,“ konštatoval Takáč.
Vyčísliť ekonomické vplyvy nákazy SLAK na Slovensku je podľa neho ťažké, pretože ovplyvnila mnohé oblasti. Ide napríklad o výpadky v produkcii mlieka, problémy s predajom hospodárskych zvierat, zavreté zoologické záhrady, či prácu množstva ľudí počas niekoľkých mesiacov na riešení situácie. „To číslo je podľa mňa v desiatkach miliónov eur. Samozrejme, že my to do určitej miery aj kompenzujeme,“ zdôraznil Takáč. Pripomenul napríklad odškodnenie drobnochovateľov alebo vypísanie výzvy pre poľnohospodárske subjekty, ktoré môžu získať európske zdroje na nákup nových hospodárskych zvierat.
Mimoriadne núdzové opatrenia
„Prakticky sa rušia akékoľvek bariéry, ktoré by sa mali týkať slovenských produktov, slovenských zvierat, ktoré môžu byť vyvážané do tretích krajín,“ vyzdvihol hlavný veterinárny lekár Martin Chudý, ktorý rovnako poďakoval všetkým zúčastneným za riešenie situácie okolo SLAK. Poukázal na to, že sú stále v platnosti niektoré mimoriadne núdzové opatrenia. Biologické opatrenia na ochranu chovov by podľa neho mali zostať zachované natrvalo, o čom sa už rozprával aj s ministrom. „Chceme minimálne určité štandardy dať i do zákona o veterinárnej starostlivosti. V krátkej dohľadnej dobe toto predložíme na posúdenie, čo by tam mohlo byť, už to máme rozpracované,“ doplnil Chudý.
Slintačka a krívačka
Slintačka a krívačka, alebo aj aftózna horúčka, je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie zvierat. Postihuje najmä hovädzí dobytok, kozy, ovce, ošípané, ale aj voľne žijúcu raticovú zver a iné párnokopytníky. Prvý prípad SLAK potvrdili testy 21. marca 2025 na troch farmách na juhu Slovenska po viac ako 50 rokoch. Zaznamenaných bolo spolu šesť ohnísk. Akým spôsobom sa vírus dostal do stredoeurópskeho priestoru, je stále predmetom vedeckého zisťovania.