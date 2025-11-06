Poslanecký prieskum na PPA k penziónovej výzve bol politikárčením, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Poslanecký prieskum na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorý sa týkal najmä tzv. penziónovej výzvy z roku 2015, bol celý „o politike“. Uviedol to vo štvrtok na brífingu na pôde PPA po skončení prieskumu opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
„Ja som pochopil, že (opozičným) poslancom nejde o to, aby informovali, čo sa v skutočnosti deje a aké kroky robí PPA, aké kroky robí ministerstvo (pôdohospodárstva), nielen v tejto výzve, ale aj v iných výzvach alebo v rámci fungovania celej PPA. Im ide iba o politiku, ktorú robia,“ spresnil agrominister.
Odborníci z PPA podľa Takáčových slov opozičným poslancom zodpovedali všetky otázky, ktoré chceli poslanci vedieť. „Ich cieľ bol však úplne iný - rozoštvávať spoločnosť, vytvárať dojem, že čo všetko sa na PPA deje, aké to je tam zlé, aká je tam korupcia. Samozrejme, je to klamstvo. Dnes sme jednoznačne preukázali, že PPA je maximálne súčinná s OČTK aj európskou prokuratúrou. A tam, kde treba konať, tam PPA koná,“ zhodnotil minister poslanecký prieskum opozičných strán.
Podľa slov poslankyne NR SR za Smer-SD Zuzany Matejičkovej PPA poslancom na poslaneckom prieskume poskytla „jasné dáta a jasné fakty“. „Nedá sa k tomu naozaj nič viac dodať, pretože PPA otvorila svoje brány na žiadosť pána ministra Takáča, ktorú sme schválili na našom zasadnutí (parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo),“ zdôraznila Matejičková. Pracovníci PPA na všetky otázky poslancov podľa nej odpovedali „veľmi korektne a hlavne fakticky“.
„Som veľmi prekvapený z vysokej úrovne neodbornosti opozičných poslancov. Preto sme im na úvod poslaneckého prieskumu rozdali text samotnej výzvy číslo 7 z roku 2015, aby si mohli naštudovať, čo sa v samotnej výzve nachádza a aké podmienky museli úspešní prijímatelia podpory v rámci uvedenej výzvy splniť,“ dodal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. PPA poskytla podľa jeho slov poslancom všetky informácie, ktoré im bolo možné poskytnúť.
PPA skontrolovala 53 penziónov postavených s príspevkom z fondov EÚ a u deviatich z nich našla pochybenia. V štyroch prípadoch má dôjsť k odstúpeniu od zmluvy a šesť prípadov vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Po poslaneckom prieskume na PPA o tom informovali opoziční poslanci, podľa ktorých však boli kontroly iba formálne a viaceré otázky neboli zodpovedané.