Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!

PRAHA - Laboratórne testy potvrdili výskyt nebezpečnej nákazy zvierat v komerčnom chove v Českej republike. Minister poľnohospodárstva Marek Výborný (KDU-ČSL) to oznámil dnes večer na sieti X. Viac informácií zverejní Ministerstvo poľnohospodárstva spolu so Štátnou veterinárnou správou (SVS) v utorok ráno. Minister nákazu nešpecifikoval. Minulý týždeň veterinári zistili ohniská vtáčej chrípky v malochovoch na Vysočine a v Moravsko-sliezskom kraji.
„Laboratórne testy, žiaľ, potvrdili výskyt nebezpečnej nákazy zvierat v komerčnom chove na území Českej republiky. Podrobnosti oznámime s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej správy na brífingu zajtra (v utorok) o 7:30 na Ministerstve poľnohospodárstva. Veterinári postupujú podľa pripravených plánov,“ uviedol Výborný.
Minulý týždeň veterinári informovali o výskyte vtáčej chrípky v malochove v Meziboří v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočine a v malochove v Mostoch na Karvinsku v Moravsko-sliezskom kraji. Vzhľadom na veľkosť chovov veterinári ani v jednom prípade nevyhlásili uzavreté pásma. Od začiatku roka išlo o 16. a 17. potvrdené ohnisko vtáčej chrípky v malochove v Českej republike.
Vtáčia chrípka ohrozuje nielen vtáky
Vtáčia chrípka je vírusové ochorenie zvierat, predovšetkým vtákov, ale vyskytla sa už aj u ošípaných, psov a mačiek. Z voľne žijúcich vtákov najčastejšie postihuje labute a divé kačice, ktoré sú prenášačmi choroby už niekoľko storočí. Vírus pre ne nie je taký nebezpečný ako pre hydinu.
Koncom októbra oznámilo Slovinsko prvý tohtoročný prípad vtáčej chrípky podtypu H5N1. Stalo sa tak v čase, keď tomuto vírusu opäť čelí viacero európskych krajín. Francúzsky úrad pre dohľad nad zdravím zvierat (ESA) uviedol, že od augusta do polovice októbra sa v 11 európskych krajinách objavilo 56 ohnísk nákazy. Väčšina prípadov bola v Poľsku – najväčšom producentovi hydiny v EÚ – ďalej v Španielsku a v Nemecku. Prvé prípady vtáčej chrípky v tejto sezóne oznámili v druhej polovici októbra aj Belgicko a Slovensko.
Slovensko tento rok čelilo aj nákaze slintačkou a krívačkou v chovoch hovädzieho dobytka. Koncom októbra však od Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (WOAH) získalo označenie krajiny bez výskytu nákaz a bez vakcinácie.
Vo veľkochove kačíc na Třebíčsku vtáčia chrípka, utratených ich bude cez 20-tisíc
Vo veľkochove kačíc vo Valdíkove na Třebíčsku sa vyskytla vtáčia chrípka, potvrdili to laboratórne testy. Novinárom to dnes ráno povedal minister poľnohospodárstva Marek Výborný (KDU-ČSL). V chove sa kvôli nákaze bude musieť minúť 18-tisíc mladých týždenných kačíc a zhruba 2 500 vykŕmených kačíc. Utrácanie začne v stredu ráno, uviedol ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy (SVS) Zbyněk Semerád.
Podľa Výborného je možné, že chovateľ porušil veterinárne pravidlá a nenahlásiť úhyny zvierat, čo prenieslo nákazu aj na neďaleké bitúnky. Minister preto vyzval chovateľa na dodržiavanie predpisov. Na bitúnkoch sa bude musieť uskutočniť asanácia asi 50 ton hydinového mäsa. Z bitúnku nebude žiadne mäso distribuované, nebezpečenstvo pre spotrebiteľov preto nehrozí, povedal Výborný. Tento rok sa jedná o druhý výskyt vtáčej chrípky v komerčnom chove, v nekomerčnom chovoch bolo tento rok 17 prípadov.