Razantný zvrat po Žilinkovom zásahu: Rezort vnútra zrušil prezidentovi POKUTU! Pellegrini už ma s peniazmi veľké plány

BRATISLAVA - Posun v kauze pokuty, ktorú ešte v marci dostal za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu síce pokutu už dávno zaplatila, no do veci sa nedávno zaangažoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, podľa ktorého rezort vnútra pokutou prezidentovi porušil zákon a chcel zrušenie tohto rozhodnutie. Rezort vnútra mu vyhovel.
Maroš Žilinka na sociálnej sieti informoval, že ministerstvo vnútra 5.11.2025 vyhovelo protestu GP SR zo 7.10.2025 a zrušilo svoje právoplatné rozhodnutie z 19.3.2025, "ktorým Petrovi Pellegrinimu udelilo pokutu 10 000 eur za správny delikt v súvislosti s prijatím finančných prostriedkov na osobotný účet kandidáta na prezidenta SR po zákonnej lehote."
Pellegrini už má s peniazmi veľké plány. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď Macíková uviedla, že hlava štátu rozhodnutie rešpektuje. „Ihneď po vrátení finančných prostriedkov ich poukáže na Ligu proti rakovine,“ dodala.
Žilinka argumentoval imunitou prezidenta
Žilinka začiatkom októbra uviedol, že ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie. „Prezidenta SR počas trvania jeho funkcie v dôsledku ústavného privilégia nestí hateľnosti nemožno stíhať a vyvodzovať voči nemu zodpovednosť za protiprávne konanie zakladajúce správny delikt, ktorého by sa dopustil porušením zákonných povinností pri financovaní volebnej kampane,“ uviedol Žilinka.
Prokuratúra okrem toho zistila nezrovnalosti i v prípade nezačatia administratívneho konania pri podozreniach z prekročenia limitu finančných prostriedkov využitých na predvolebnú kampaň prezidenta. Rezort vnútra podľa Žilinku nezabezpečil všetky podklady spojené s výkonom kontroly financovania prezidentskej kampane. „Zistené relevantné skutočnosti odôvodňovali podozrenie zo spáchania správneho deliktu,“ dodal Žilinka. Generálny prokurátor však uznal, že rezort vnútra nie je oprávnený takéto konanie začať, vzhľadom na prezidentovu imunitu, teda z iného dôvodu, ako ministerstvo uviedlo.
Pellegrini sa zapájať nechcel
Pellegrini dostal v marci pokutu za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň až po zákonnej lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal. Potom, ako sa v októbri do veci zapojil Źilinka prezident uviedol, že nebude vstupovať do sporu dvoch štátnych inštitúcií o výklad zákona v súvislosti s jeho pokutou za prijatie finančných prostriedkov na kampaň po zákonnej lehote. Bude rešpektovať konečný verdikt kompetentných orgánov. „Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektoval rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o udelení sankcie vo výške 10.000 eur a túto sankciu obratom uhradil. Pán prezident vždy rešpektoval a bude rešpektovať ústavu a zákony, preto nebude nijakým spôsobom vstupovať do sporu dvoch štátnych inštitúcií o výklad zákona a bude rešpektovať konečný verdikt kompetentných orgánov,“ uviedla vtedy jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.