Ministerstvo vnútra pripravuje návrh zákona o hlavných kontrolóroch: Chce ním posilniť význam vnútornej kontroly

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR pripravuje návrh zákona o hlavných kontrolóroch. Chce ním posilniť význam vnútornej kontroly územnej samosprávy. Plánuje širšie a detailnejšie nastaviť úlohy hlavných kontrolórov. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú rezort vnútra zverejnil.
„V rámci navrhovaných zmien sa plánuje zavedenie odbornej spôsobilosti hlavného kontrolóra, zadefinovanie primeranosti limitu a počtu úväzkov hlavného kontrolóra, stanovenie mechanizmov nahradenia hlavného kontrolóra, keď dlhší čas nemôže vykonávať svoju funkciu, či zváženie potreby zabezpečenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo všetkých obciach,“ napísalo ministerstvo.
Pozíciu hlavného kontrolóra aktuálne upravujú dva zákony
Ako v informácii uviedlo, pozíciu hlavného kontrolóra aktuálne upravujú dva zákony - zákon o obecnom zriadení a zákon o vyšších územných celkoch. „Tieto predpisy obsahujú rámcovú úpravu územnej samosprávy i inštitútu hlavného kontrolóra. Kontrolná činnosť, ako významná súčasť územnej samosprávy, nie je aktuálne riešená v adekvátnom rozsahu, ktorý zodpovedá jej dôležitosti,“ tvrdí predkladateľ.