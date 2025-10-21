Záhadný nález na Domaši: V sude objavili neznámy materiál, polícia vyšetruje usmrtenie!

BŽANY - Pokoj v obľúbenej rekreačnej oblasti Valkov na Domaši narušil v pondelok dopoludnia desivý objav. Na dne miestnej vodnej nádrži bol nájdený sud s doposiaľ nešpecifikovaným anorganickým materiálom, ktorý okamžite vyvolal zásah polície aj lekára.
Podľa informácií polície bol sud objavený v pondelok pred obedom vo Vodnej nádrži Domaša, v katastri obce Bžany (okres Stropkov). „Na mieste boli vykonané prvotné úkony, bude vykonaná aj súdna analýza materiálu,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Vyšetrovanie prípadu si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Zatiaľ však nie je známe, či sud obsahoval ľudské pozostatky alebo len chemickú látku. Rekreačná oblasť Valkov patrí medzi najnavštevovanejšie časti Domaše, najmä počas letnej sezóny.