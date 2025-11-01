Červený kríž odovzdal neidentifikované telá z Pásma Gazy: Húsíovia obvinili pracovníkov OSN zo špionáže

JERUZALEM - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) odovzdal izraelskej armáde tri neidentifikované telá z Pásma Gazy, oznámili izraelské vojenské zdroje. Ako však dodali, nepredpokladá sa, že ide o pozostatky rukojemníkov, informuje agentúra AFP.
„Stále nevieme, či vrátené telá patria rukojemníkom,“ uviedol izraelský armádny zdroj agentúre AFP a potvrdil tak predchádzajúce správy, že izraelské úrady prevzali od Červeného kríža tri telá. „Na základe našich informácií si nemyslíme, že ide o telá rukojemníkov, a preto sme ich previezli do forenzného výskumného laboratória,“ aby sa potvrdila ich totožnosť, dodal zdroj.
MVČK v piatok uviedol, že jeho tímy „dnes večer umožnili odovzdanie troch zosnulých izraelským úradom“. „Urobili tak na žiadosť zúčastnených strán a s ich súhlasom,“ dodal. Palestínski militanti doteraz vrátili pozostatky 17 z 28 zosnulých rukojemníkov, s odovzdaním ktorých súhlasilo palestínske militantné hnutie Hamas v rámci Spojenými štátmi sprostredkovanej dohody o prímerí s Izraelom.
Po začiatku októbrového prímeria Hamas vrátil 20 živých rukojemníkov zadržiavaných od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, a začal postupne s odovzdávaním tiel mŕtvych rukojemníkov, pripomína AFP. Izrael obviňuje Hamas z porušenia dohody s tým, že ich nevrátil dostatočne rýchlo, hnutie však tvrdí, že nájdenie pozostatkov pod ruinami v Gaze bude trvať dlhšie.
Húsíovia obvinili zadržaných pracovníkov OSN zo špionáže pre Izrael
Jemenskí povstalci húsíovia v piatok oznámili, že budú stíhať zadržaných pracovníkov agentúr Organizácie spojených národov za špionáž pre Izrael. Títo Iránom podporovaní povstalci začali v auguste so zásahmi voči agentúram OSN, pričom počas razií v hlavnom meste Saná zadržali niekoľkých pracovníkov. Informuje správa agentúry DPA. OSN tento týždeň odsúdila svojvoľné zadržiavanie jej pracovníkov a zamestnancov ďalších medzinárodných organizácií a žiada prepustenie 59 pracovníkov, ktorých húsíovia zadržiavajú.
Vysokopostavený predstaviteľ húsíov Nasruddin Amer v piatok povedal, že cieľom plánovaného súdneho procesu nie je OSN ani medzinárodné humanitárne organizácie. „Súdnictvo rozhodne o treste pre tých, ktorí sú obvinení zo špionáže pre Izrael v súlade s jemenským právom,“ povedal Amer. „Toto nie je zákon, ktorý sme prijali my. Je to zákon, ktorý bol v krajine platný už za predchádzajúcich režimov,“ konštatoval. Na základe jemenského práva hrozí podozrivým trest smrti, objasňuje DPA.
„Proces nie je proti organizáciám, ale proti tým, ktorí zneužili humanitárnu prácu na vykonávanie špionáže proti našej krajine a ľudu,“ dodal predstaviteľ húsíov. Neuviedol, koľko ľudí sa v tomto prípade postaví pred súd, alebo kedy sa proces začne. Vodca jemenských povstalcov Abdul Malik bin Badr ud-Dín al-Húsí už v minulosti obvinil agentúry OSN zo zapojenia do „špionáže a agresívnych“ činností.
Povstalci začali so zásahmi voči spomínaným organizáciám po izraelskom útoku v auguste, pri ktorom zahynul premiér Ahmed Raháwí a ďalších 11 vysokopostavených predstaviteľov. Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi. Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky opätovali a zamerali sa na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajdá.