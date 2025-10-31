Novela o rýchlosti chôdze vzbudila KONTROVERZIE! Týchto skupín sa má naozaj týkať: TOTO môže skončiť fatálne

BRATISLAVA - Maximálna rýchlosť chôdze bude 6 km/h. Nová legislatíva obmedzuje rýchlosť na chodníkoch pre cyklistov, používateľov kolobežiek, korčúľ a skateboardov. Novela však nemá obmedzovať rýchlosť chodcov ani bežcov, ako sa rozprúdilo v debatách na sociálnych sieťach. Odborníci napriek tomu kritizujú jej zmysel a dopad na bezpečnosť, hlavne detí.
Poslanci Národnej rady v utorok 79 hlasmi odsúhlasili poslanecký návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý predložil Ľubomír Vážny zo strany SMER-SSD. Ten okrem iného zavádza maximálnu rýchlosť chôdze na 6 km/h. Kvôli tomu sa novela stretla s výraznou dezinterpretáciou, ktorá hovorí predovšetkým o limitovaní rýchlosti chodcov. Napriek všeobecnému pobúreniu verejnosti novelizácia žiadnym spôsobom nemá obmedzovať tempo chodcov či bežcov, nezakazuje tiež rýchlu chôdzu ani beh na autobus. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič ubezpečil, že chodcov určite merať nebudú. Pohybu peších osôb sa tak hrozba pokuty bezprostredne dotýkať nemajú.
Malé deti na bicykloch zákon vyženie na cestu
Ako však uvádza občianske združenie Cyklokoalícia, problematickosť novely však spočíva v úplne odlišných aspektoch. Novela zavádza maximálnu povolenú rýchlosť 6 kilometrov za hodinu na chodníku pre viaceré skupiny. Prvou sú deti do 10 rokov, ktoré dnes môžu legálne jazdiť na bicykli na chodníku, pričom nespôsobujú žiadne vážne nehody. Cyklokoalícia upozorňuje, že danú rýchlosť 6 km/ bežne prekročí už trojročné dieťa, po novom tak bude porušovať zákon. Uvedené platí aj pre sprevádzajúcich dospelých.
"Novela poslanca Vážneho hovorí, že deti do 10 rokov budú môcť jazdiť po chodníku na bicykli alebo kolobežke len vtedy, ak pôjdu rýchlosťou chôdze. Ak idú rýchlejšie, tak musia ísť deti do 10 rokov po vozovke," uviedla v tejto súvislosti opozičná poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS), ktorá si nevie predstaviť poslať trojročné dieťa na vozovku. Upozorňuje, že to môže byť pre ne život ohrozujúce.
Novela sa týka kolobežkárov či ľudí na kolieskových korčuliach
Novela sa podľa cyklokoalície týkať aj detí na bežných kolobežkách, ktoré sú bežnou súčasťou dopravy do škôl po celom Slovensku. Dotknúť sa to má tiež osôb na kolieskových korčuliach či skateboarde. Limitom rýchlosti sú podľa združenia dotknutí aj cyklisti na cestičke pre chodcov s povolenou jazdou bicyklov. Toto celkom legitímne dopravné značenie, ktoré predstavuje často vhodnejšiu alternatívu k spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov, úplne stratí svoj účel.
Maximálnu rýchlosť 6 km/h na chodníku zavádza novela tiež pre osoby na elektrických kolobežkách, čo bolo podľa odôvodnenia hlavným zámerom. Združenie však podotklo, že Ministerstvo vnútra SR na vládu predložilo vlastný, výrazne prepracovanejší návrh zákona, ktorý jazdu elektrických kolobežiek na chodníku zakazuje úplne. "Po jeho prijatí tak gro Vážneho návrhu, obmedzenie rýchlosti elektrických kolobežiek na chodníku, nebude dávať zmysel (keďže tam nebudú môcť jazdiť)," dodáva.
"Otázkou teda zostáva, aký bol zmysel celej tejto poslaneckej iniciatívy, komu prospeje a ako zlepší bezpečnosť cestnej premávky. Isté totiž je len to, že deti na bicykloch naučí, že je normálne porušovať zákon, alebo ich vyženie na cestu aj na miestach, kde to môže mať fatálne následky," myslí si Cyklokoalícia, ktorá upozornila na pozmeňujúci návrh poslancov Igora Dušenku a Jána Pročka zo strany Slovensko. Tí poukázali na tieto nedostatky a navrhovali z návrhu vyňať aspoň deti na bicykloch. "Žiaľ, neúspešne," zhodnotilo združenie.
Legislatívne zmeny majú nadobudnúť platnosť prvého januára 2026.