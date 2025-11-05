Vláda schválila viacero návrhov: Novela zákona o cestnej premávke by mohla priniesť viaceré zmeny

BRATISLAVA - Novela zákona o cestnej premávke by mohla priniesť viaceré zmeny v doprave. Otáčanie sa na svetelnej križovatke by po novom mohlo byť povolené. Ustanoviť by sa mohla i výnimka pre predchádzanie nákladných vozidiel na diaľnici. Skúška v autoškole by mohla mať po novom dve časti - teoretickú a praktickú. Kolobežky s rýchlosťou vyššou ako 25 kilometrov za hodinu by mohli zároveň zakázať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý mení aj iné právne predpisy. V stredu ho schválila vláda.
„Navrhuje sa vypustiť zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento v súčasnosti platný zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek). Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme, za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania,“ napísalo v návrhu ministerstvo vnútra, ktoré ho pripravilo.
Za kolobežky by mohol po novom zákon považovať iba tie, ktoré nevyvinú vyššiu rýchlosť ako 25 kilometrov za hodinu. Kolobežky s vyššou rýchlosťou by mohli byť v cestnej premávke zakázané. Vozidlá autoškoly pri výcviku na vodičské oprávnenie skupín D a DE, teda autobusy a autobusy s prívesom, by po novom mohli mať umožnené využívať pruhy pre verejnú dopravu podobne, ako je to v súčasnosti s taxíkmi. Okrem toho by sa v autoškole zmenil i skúškový proces. Skúška by po novom pozostávala z teoretickej a praktickej časti, ktoré by žiak autoškoly absolvoval zvlášť.
Sprísniť by sa mohli aj tresty za prekročenie rýchlosti
Novela zákona by mohla zmeniť i predchádzanie nákladných vozidiel na diaľnici. Tie by po novom mohli obiehať iné autá, ale iba v prípade, že idú výrazne vyššou rýchlosťou ako vozidlá, ktoré chcú predísť. Predchádzanie by mohlo byť umožnené aj na križovatke, ale len na hlavnej ceste, ktorá má dva a viac pruhov, pričom by vodič nemohol prejsť do protismeru.
Návrh upravuje aj státie na hlavnej ceste mimo obce. „Momentálne nastavenie legislatívy umožňuje cez deň a pri normálnej viditeľnosti parkovať mimo obce na cestách iných tried ako I. triedy,“ priblížil rezort vnútra. Po novom by sa zákaz mohol vzťahovať aj na cesty označené ako hlavná cesta. Sprísniť by sa mohli aj tresty za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Štát by chcel tiež zefektívniť prístup k recidivistom, či rozšíriť objektívnu zodpovednosť. Rezort vnútra navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona od 1. mája 2026. Niektoré jeho časti by ju mohli nadobudnúť o rok neskôr.
Vláda schválila nariadenie o informačnom systéme pre námornú plavbu
Nové nariadenie vlády o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu upravuje ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia a administratívnych postupov v námornej doprave. Návrhom nariadenia sa tiež harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti systémov povinného hlásenia námorných lodí. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
„Návrhom nariadenia vlády sa ustanovujú nové informácie, ktoré sú povinné námorné lode poskytovať orgánom pobrežných štátov prostredníctvom príslušných systémov hlásenia, a to najmä informácie o osvedčeniach o poistení, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zaistenie námornej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a účinnej reakcie na núdzové situácie,“ uviedlo ministerstvo dopravy v dôvodovej správe k schválenému návrhu.
Delegovaná smernica EÚ sa vzťahuje na námorné lode s hrubou priestornosťou 300 ton a viac, ktoré Slovenská republika v súčasnosti neregistruje v Námornom registri Slovenskej republiky. Vzhľadom na možnosť registrácie takýchto námorných lodí v Námornom registri Slovenskej republiky bolo však potrebné smernicu prevziať.
Deficit verejných financií SR vlani vzrástol na 5,5 % HDP
Schodok verejnej správy SR vykázaný v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda. Celkové príjmy verejnej správy dosiahli vlani 54,6 miliardy eur (42 % HDP) a celkové výdavky 61,8 miliardy eur (47,5 % HDP). V medziročnom porovnaní príjmy vzrástli o 1,6 miliardy eur a výdavky o 2,2 miliardy eur.
Hrubý dlh verejnej správy dosiahol ku koncu minulého roka 77,7 miliardy eur (59,7 % HDP). Medziročne sa zvýšil o 3,9 p. b., v nominálnom vyjadrení o 8,9 miliardy eur. Čistý dlh dosiahol výšku 66,9 miliardy eur (51,4 % HDP) a oproti roku 2023 vzrástol o 3,3 p. b. Hotovostná rezerva štátu predstavovala k 31. decembru 7,6 miliardy eur a medziročne sa tak zvýšila o 960 miliónov eur.
V eurozóne klesol v minulom roku priemerný deficit o 0,4 p. b., a to z 3,5 % v roku 2023 na 3,1 % HDP v roku 2024. V rámci celej EÚ sa znížil miernejšie z 3,4 % HDP na 3,1 % HDP, teda o 0,3 p. b. Verejný dlh vzrástol vlani v eurozóne z priemerných 87 % HDP ku koncu roka 2023 na 87,1 % HDP ku koncu roka 2024. Zhoršenie tak predstavovalo 0,1 p. b. V rámci celej EÚ vzrástol dlh z úrovne 80,5 % HDP na 80,7 % HDP, teda o 0,2 p. b.
Neregistrovaní chovatelia hospodárskych zvierat budú amnestovaní
Chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí v čase ochorenia slintačka a krívačka (SLAK) nemali registrovaný svoj chov, budú vo veci svojho priestupku amnestovaní. Vyplýva to z návrhu uznesenia vlády o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných porušením povinností, týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.
„Odpúšťajú sa doteraz nevykonané sankcie alebo ich zvyšky uložené právoplatným rozhodnutím za priestupky spáchané v období od 25. marca 2025 do 9. apríla 2025 porušením povinností, týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat alebo porušením povinností, týkajúcich sa registrácie chovov hospodárskych zvierat,“ uviedlo agroministerstvo v materiáli.
Mnohé fyzické osoby sa obávajú nahlasovať svoje chovy
„Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 7. apríla 2025 verejne vyzval všetkých chovateľov, držiteľov a vlastníkov hospodárskych zvierat bezodkladne registrovať chov zvierat najneskôr do 9. apríla 2025 do Centrálneho registra hospodárskych zvierat podľa zákona o veterinárnej starostlivosti,“ pripomenul agrorezort. Mnohé fyzické osoby, ktoré sú chovateľmi hospodárskych zvierat, sa však podľa MPRV obávajú nahlasovať svoje chovy príslušným orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti, pretože si nesplnili svoje zákonné povinnosti, týkajúce sa identifikácie alebo registrácie týchto hospodárskych zvierat alebo ich chovov.
„Keďže spolupráca chovateľov hospodárskych zvierat s príslušnými orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti pri prevencii šírenia SLAK je za aktuálnej situácie dôležitejšia ako represia verejnej moci za nesplnenie ich povinností, týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat alebo ich chovov, navrhuje sa udeliť amnestia vo veciach priestupkov spáchaných porušením povinností, týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat alebo ich chovov,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.
Novela zákona má spresniť identifikáciu konečného užívateľa výhod
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu spresní a doplní identifikáciu overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Návrh novely zákona a ďalšie súvisiace legislatívne úpravy v stredu schválila vláda.
Zmeny majú odstrániť zostávajúce nedostatky, na ktoré Slovensko upozornil výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval. Potrebné zmeny vychádzajú z odporúčania č. 10 Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktoré je považované za kľúčové v danej oblasti. „SR doteraz odstránila 13 nedostatkov z celkového počtu 20 podkritérií, musí však preukázať ďalší pokrok v odstraňovaní zostávajúcich siedmich podkritérií, a to do najbližšieho plenárneho zasadnutia výboru Moneyval, ktorý sa bude konať 17. až 19. decembra 2025,“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra SR ako predkladateľ návrhu.
Neodstránenie nedostatkov by malo za následok možné sankcie
V tejto súvislosti musí SR odstrániť nedostatky vzťahujúce sa na identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľ výhod, definíciu konečného užívateľa výhod pri združeniach majetku a v prípade zahraničného zvereneckého fondu, povinnosť identifikácie fyzických osôb zastávajúcich riadiace funkcie a upraviť oprávnenie povinných osôb v prípade podozrenia na vykonávanie neobvyklej obchodnej operácie.
Ministerstvo upozornilo, že neodstránenie nedostatkov by malo za následok možné sankcie, ale aj zaradenie krajiny na tzv. grey list (šedý zoznam). „Okrem samotného negatívneho vplyvu na reputáciu krajiny by to znamenalo aj zvýšené kontroly zo strany medzinárodných inštitúcií, sťaženie vykonávania cezhraničných transakcií a zníženie schopnosti prilákať zahraničné investície,“ objasnil rezort vnútra.
Ďalšie legislatívne úpravy boli vykonané v nadväznosti na zavedenie nového informačného systému Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru na prijímanie a analýzu neobvyklých obchodných operácií. Rovnako vychádzajú úpravy aj z aplikačnej praxe a majú zefektívniť proces správneho konania. Návrh preto odporúča, aby v prípade správneho konania, respektíve osobitného konania vedeného podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií bolo možné uložiť aj sankciu prepadnutia veci. Zmeny v zákonoch by mali platiť od 1. marca 2026.
Vláda schválila novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe
Správca informačných systémov v majetku štátu by mohol tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Vyplýva to z novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Návrh, ktorý ešte musí schváliť parlament, prináša aj zvýšenie sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy či spresnenie kompetencií vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov CSIRT. Zároveň má riešiť aplikačné problémy v praxi súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.
Návrhom zákona sa taktiež navrhuje rozšírenie sankcionovateľných skutkových podstát správnych deliktov a zvýšenie sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.