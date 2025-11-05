Polícia odhalila vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog a bez vodičského preukazu

BARDEJOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 28-ročného muža z okresu Svidník. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Viedol osobné vozidlo po Nábrežnej ulici v Bardejove bez príslušného vodičského oprávnenia a bez platných dokladov na vedenie a prevádzku vozidla. Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Pre dôvodné podozrenie, že môže byť pod vplyvom inej návykovej látky, bol mladý muž podrobený skríningovému vyšetreniu na zistenie prítomnosti iných omamných a psychotropných látok, výsledok testu vykazoval pozitivitu,“ uviedla Ligdayová.
Ako pokračovala, výsledok lekárskeho vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, išlo o odber biologického materiálu vodiča, identifikoval pozitívne výsledky na metamfetamín a amfetamín. „Vodiči pod vplyvom omamných látok sú čoraz častejším javom na našich cestách. Alkohol či omamné látky v rovnakej miere sú u vodičov rizikom pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ dodala Ligdayová.
Polícia obvinila aj 32-ročnú ženu z jazdy pod vplyvom alkoholu
Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 32-ročnú ženu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, žena v utorok (4. 11.) pár minút po polnoci viedla osobné auto v smere od obce Kružlov na obec Krivé. „Keďže sa plne nevenovala vedeniu vozidla, narazila do zvodidiel mosta a s autom sa prevrátila na strechu. Policajná hliadka, ktorá prišla na miesto nehody, vodičku podrobila dychovej skúške, výsledok dosiahol dve promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že ženu na mieste zadržali a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.