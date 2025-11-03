Polícia zastavila cez víkend v Bratislave viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu

BRATISLAVA - Bratislavská polícia prichytila počas uplynulého sviatočného víkendu viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu. Najviac v dychu policajti namerali 41-ročnému mužovi - 2,35 promile. Auto šoféroval v nedeľu (2. 11.) krátko pred 22.00 h v obci Reca v seneckom okrese. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V druhom prípade viedol krátko pred 20.15 h dňa 1. novembra 2025 33-ročný Ondrej z okresu Gelnica osobné motorové vozidlo značky Audi A4 v Bratislave na Zadunajskej ceste, kde bol skontrolovaný policajnou hliadkou piateho bratislavského okresu a pri dychovej skúške mu bola nameraná hodnota takmer dve promile,“ napísali policajti.
V rovnaký deň prichytili približne o 4.40 h 29-ročného muža. Pri jazde po ulici Stará Vajnorská v Bratislave ho zastavila hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podrobila ho dychovej skúške, pri ktorej policajti zistili, že vodič je pod vplyvom - nafúkal 1,5 promile.
82-ročný vodič spôsobil nehodu
Štvrtý z vodičov dokonca spôsobil dopravnú nehodu. Bol ním 82-ročný muž z hlavného mesta. V piatok (31. 10.) popoludní pri odbočovaní na Hodonínsku ulicu poškodil protiidúce vozidlo. „Príčina bola zrejmá po vykonaní dychovej skúšky, kde mu bola nameraná hodnota 1,60 promile,“ uviedla polícia.
Vodičom hrozí až ročný trest
Všetkým štyrom vodičom policajti na mieste obmedzili osobnú slobodu. Následne ich obvinili zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Vodičom hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody až na jeden rok,“ priblížili policajti.
Opätovne pripomenuli, že jazda pod vplyvom návykovej látky zbytočne ohrozuje nielen vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. „Následky pritom môžu byť fatálne. Vodičov v tejto súvislosti opätovne upozorňujeme, že alkohol v žiadnom prípade za volant nepatrí,“ uzavrela polícia.