Polícia obvinila v súvislosti s nedávnou streľbou v Maduniciach 57-ročného muža.

MADUNICE - Polícia obvinila 57-ročného muža z okresu Piešťany v súvislosti so streľbou, ku ktorej došlo minulý týždeň vo štvrtok (30. 10.) v obci Madunice v okrese Hlohovec. Strelné poranenie utrpel 20-ročný muž, ktorého záchranka so zraneniami previezla do nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, obvinený muž mal v jednom z rodinných domov v obci Madunice pod vplyvom alkoholu, pri neodbornej manipulácii so zbraňou, ktorú mal v nelegálnej držbe, vystreliť. „Strela zasiahla mladého muža sediaceho v tej istej miestnosti na pohovke,“ priblížila.
Policajti páchateľa krátko po skutku obmedzili na osobnej slobode. „Vyšetrovateľ muža obvinil zo spáchania trestných činov ublíženia na zdraví a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, za ktoré mu hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov. Obvinený muž je stíhaný na slobode,“ doplnila polícia.