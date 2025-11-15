JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť ponúka dom s pozemkom, môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu!

BRATISLAVA - Rodinný dom s pozemkom za necelých 7-tisíc eur? Možné to je. Okresný úrad Banská Bystrica totiž zverejnil v Registri ponúkaného majetku štátu ponuku na predaj rodinný dom s pozemkom v obci Drážovce v okrese Krupina. Záujemcovia však musia splniť viacero podmienok.
Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil ponuku 12. novembra. Ide o starý rodinný dom v obci Drážovce v okrese Krupina, ktorý má zastavanú plochu a nádvorie s veľkosťou . Jeho vyvolávacia cena je 6 400 eur. Nehnuteľnosť sa predáva v takom stave, v akom sa momentálne nachádza.
Cenovú ponuku musia doručiť v uzatvorenej obálke, ktorá je označená podľa požiadaviek správcu a to do 10 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Ponuka musí spĺňať požadované náležitosti uvedené na webe ROPK. "Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná," upozorňujú. Správca tiež žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 640 eur a to do konca lehoty. Zábezpeka sa započítava do splatenia kúpnej ceny.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom;
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou;
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na webovej stránke ROPK. "Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania," informujú.