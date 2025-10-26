Rezort zdravotníctva môže zvážiť opätovné schválenie štandardného postupu pre medicínsku tranzíciu

BRATISLAVA - Rezort zdravotníctva môže zvážiť po zosúladení postupov so všetkými dotknutými rezortmi opätovné schválenie štandardného postupu pre medicínske tranzície. Uviedlo to ministerstvo zdravotníctva.
„V rámci procesu tranzície boli identifikované viaceré aplikačné prekážky, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR analyzuje a aktívne rieši, a to aj v kontexte zmeny Ústavy Slovenskej republiky, ktorou sa ústavne zakotvili dve pohlavia,“ deklarovalo ministerstvo. Nepriblížilo však, v akom časovom horizonte vydá odporúčanie pre lekárov, ako majú postupovať po schválení novely Ústavy SR.
Rezort tvrdí, že jeho cieľom je zabezpečiť systémové riešenie tejto problematiky, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou, judikatúrou a aplikačnou praxou „s dôrazom na právnu istotu, odborné štandardy a ochranu základných práv dotknutých osôb“. Proces tranzície v súčasnosti v podmienkach SR komplexne právne upravený nie je. Podľa ministerstva však lekári naďalej postupujú podľa štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom, publikovaného Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou a podľa medzinárodných štandardov.
Spomínaný štandardný postup vstúpil do účinnosti v marci 2023
Spomínaný štandardný postup vstúpil do účinnosti v marci 2023, no ministerstvo ho vlani zrušilo. Dôvodom zrušenia boli podľa rezortu opakujúce sa nezrovnalosti v administratívno-technických postupoch podľa platných právnych predpisov ako napríklad zákon o mene a priezvisku či zákon o rodnom čísle.
Parlament koncom septembra schválil novelu Ústavy SR, ktorú podpísal aj prezident SR Peter Pellegrini. Od 1. novembra sa tak do ústavy zakotvia dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Upravujú sa aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.