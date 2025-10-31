Maroš Žilinka na budúci týždeň oznámi závery prešetrenia tendra na záchranky

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka na budúci týždeň oznámi závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva SR pri tendri na záchranky. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.