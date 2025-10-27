Poliklinika v Senci je podľa Drobu príkladom dobrej spolupráce mesta, kraja i ministerstva

BRATISLAVA/SENEC - Projekt novej polikliniky v Senci je príkladom toho, ako môže vyzerať dobrá spolupráca mesta, samosprávneho kraja i ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy. Pri pondelkovom poklepaní základného kameňa novej polikliniky na Námestí 1. mája v Senci to uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.
Do októbra 2027 má vzniknúť zdravotnícke zariadenie so 43 ambulanciami, ktoré združia všeobecných lekárov, existujúcich aj chýbajúcich špecialistov a odborníkov pod jednou strechou. Časť prízemia pôvodnej budovy sa zrekonštruuje a doplní o priestor pre ambulanciu rehabilitácie. Trojpodlažná poliklinika bude disponovať podzemnou garážou a vyše 80 parkovacími miestami.
Projekt zaradený medzi priority kraja
„Projekt Polikliniky v Senci bol zaradený medzi priority Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 - 2027, ktorý jasne pomenúva nedostatočnú a nevyhovujúcu infraštruktúru zdravotníckych zariadení v okrese Senec,“ pripomenul Droba. Ocenil kooperáciu medzi mestom Senec, BSK i ministerstvom zdravotníctva pri príprave projektu, vníma i benefity, ktoré prinesie poliklinika ako regionálne centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Pre pacientov to znamená rýchlejšiu diagnostiku, dostupnejšiu liečbu a koniec zbytočného dochádzania za vyšetreniami mimo región. Pre zdravotníkov zase lepšie pracovné podmienky, moderné priestory, kvalitné technické vybavenie a zázemie,“ dodal šéf samosprávneho kraja.
Primátor Senca Pavol Kvál rovnako ocenil spoluprácu medzi miestnou a krajskou samosprávou i rezortom zdravotníctva, vyzdvihol však i ústretovosť starostov z regiónu Podunajsko. „Práve dosiahnutie dohody so starostami bolo jedným z najťažších míľnikov - bolo potrebné, aby sa vzdali vlastných nárokov na zdravotnícke zariadenia a spoločne sme sa dohodli, že prioritou je výstavba veľkého projektu - polikliniky práve v Senci. Táto územná dohoda bola základom, aby sa dotácie nerozdeľovali medzi viacero menších projektov, ale sústredili sa na jeden silný zámer,“ zvýraznil Kvál.
Výstavbu získa Strabag, investícia 9,97 milióna eur
Novú trojpodlažnú budovu polikliniky, ktorá vznikne prístavbou k pôvodnej budove, postaví spoločnosť Strabag Pozemné staviteľstvo. Uspela vo verejnej súťaži, ktorá vygenerovala cenu diela vo výške 9,97 milióna eur. Mesto Senec môže pri tejto investícii využiť 6,2 milióna eur z Programu Slovensko, alokáciu schválila ešte v novembri 2024 Rada partnerstva Integrovaného územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja (IÚR BSK). Kofinancovanie v predpokladanej výške štyri milióny eur zabezpečí samospráva prostredníctvom úveru.