AKTUÁLNE Ministerstvo zdravotníctva postupovalo v záchrankovom tendri rozpore so zákonmi, tvrdí Žilinka

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v rozpore so zákonmi. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že boli podané protesty prokurátora.
archívne video
„MZ SR svojím postupom, keď po tom, ako mu 11. augusta bola doručená Správa Operačného strediska ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo operačnému stredisku, po čom operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a MZ SR 8. októbra zastavilo konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS, konalo v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákonom o správnom konaní,“ uviedol Žilinka.
Rezort ako správny orgán podľa Žilinku nerešpektoval zákonný príkaz, v zmysle ktorého je pri vydávaní povolení viazaný výsledkom výberového konania, o ktorom komisia zriadená operačným strediskom vyhotovuje správu. „Hoci doručením správy (obsahujúcej všetky zákonné náležitosti) MZ SR dňa 11. augusta vznikla MZ SR povinnosť konať a rozhodnúť o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia (a to do desať dní od doručenia správy), správu vrátilo operačnému stredisku a nepristúpilo k rozhodnutiu v administratívnom konaní na základe záväzného výsledku výberového konania,“ ozrejmil prokurátor.
Podotkol, že rezort konal bez opory v zákone a navyše z dôvodov, ktoré boli v rozpore s obsahom spisu a skutkovým stavom veci. Ako poukázal, MZ vytklo, že boli hodnotené aj žiadosti účastníka konania, ktorý v rozhodnom čase už nebol účastníkom konania v dôsledku späťvzatia žiadosti o vydanie povolenia. Zároveň upozornil, že všetci žiadatelia uvedení v správe v čase výberového konania a vypracovania správy o jeho výsledku boli účastníkmi konania o vydanie povolenia.
Rozhodnutie označil za nulitný správny akt
Žilinka tiež poukázal na to, že operačné stredisko rozhodlo o zrušení výberového konania bez právneho základu a bez zákonnej právomoci, čím rozhodnutie trpelo aj nedostatkom právnej formy, navyše bez splnenia podmienok na použitie analógie práva (postup podľa zákona o verejnom obstarávaní) a spôsobom po obsahovej stránke nepreskúmateľným a arbitrárnym. Rozhodnutie je preto podľa jeho slov nevyhnutné považovať za nulitný správny akt. „MZ SR vydalo 8. októbra nezákonné rozhodnutie o zastavení konania s odôvodnením, že odpadol dôvod, pre ktorý sa konanie viedlo. Ako správny orgán nepostupovalo v konaní v súlade so zákonmi a vychádzajúc zo spoľahlivo zisteného stavu veci,“ poznamenal.
Dodal, že ministerstvo zastavením konania ako orgán verejnej správy v rozpore so zákonnou povinnosťou odoprelo vecne o žiadostiach rozhodnúť, čím zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania. Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.