Ako to bolo? Premiér bol podľa Migaľa informovaný o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) bol informovaný o súčasnom stave portálu Slovensko.sk aj o tom, ako sa bude pri tendri na obstaranie jeho novej verzie postupovať. Uviedol to po rokovaní vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
„Áno, informoval som pána premiéra o súčasnom stave, o katastrofálnom stave Slovensko.sk, do ktorého nás dostali, bohužiaľ, predchádzajúce garnitúry, pretože nedokázali zabezpečiť jeho modernizáciu. Hovorili sme aj o spôsobe tendrovania, aj o spôsobe, ako to budeme ďalej komunikovať, ako budeme ďalej postupovať v tomto prípade,“ priblížil.
Upozornil, že IT projekt sa musí realizovať vo veľmi krátkom čase. „Tento projekt musí byť v prípade, ak chceme použiť peniaze z plánu obnovy, zrealizovaný do júna budúceho roka vrátane vyplatenia poslednej faktúry. Tak musíme konať veľmi rýchlo. Pokiaľ uvidíme v krátkom čase, že to nepôjde, tak je lepšie ‚z kratšej cesty zísť dole‘, ako v tomto tvrdohlavo pokračovať,“ podčiarkol.
Migaľ odmietol zasahovanie predsedu vlády
Migaľ odmietol zasahovanie predsedu vlády do chodu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Nikdy som nemal telefonát ani žiadnu konkrétnu požiadavku zo strany premiéra na akúkoľvek oblasť v rámci nášho ministerstva. Premiér sa zaujímal ako líder tejto vlády, o čo ide, o nejaké detaily. Hovorili sme o tom, ako neohroziť plán obnovy a ako zachrániť Slovensko.sk, pretože je naozaj v katastrofálnom stave. V tejto chvíli môžem povedať, že incidenty pokračujú. V krátkom čase budeme mať k dispozícii veľmi detailné informácie, čo konkrétne je problémom na starom Slovensko.sk,“ doplnil minister investícií.
„Pokiaľ sa dostaneme do stavu, že nám skolabuje Slovensko.sk, tak situácia na katastri bola nič oproti tomu, čo sa stane na budúci rok v prípade, ak sa desaťtisíce živnostníkov povinne zaregistrujú do Slovensko.sk. Tak ja teraz varujem takto verejne: nemáme šancu to ustáť,“ doplnil. „Dnes je staré Slovensko.sk za zenitom a my musíme pripraviť nový systém taký, ktorý nebude pre rok 2026 či 2027, ale pre roky 2030 a vyššie, pretože technológia a technika v informatickej oblasti napreduje veľmi rýchlo a my sa tomu musíme ako štát prispôsobiť,“ dodal Migaľ.