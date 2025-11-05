Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali: Ministerstvo na to nemá rozpočet, uviedol Migaľ

BRATISLAVA - Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali. Ministerstvo investícií nemá rozpočet na to, aby pomohlo vykryť požadované prostriedky na rómske hliadky. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
„Pokiaľ je to vypuklý problém, tak samospráva si s tým bude musieť nejak poradiť. (...) V našom balíku nevidím priestor na to, aby boli rómske hliadky financované z Programu Slovensko,“ povedal Migaľ. Deklaroval, že bude o tejto téme komunikovať s Úniou miest Slovenska.
Združenie miest a obcí Slovenska vyzvalo vládu na pomoc pri zachovaní projektu Miestne občianske a preventívne služby, ktorý prispieva k bezpečnosti a vyššej kvalite života občanov z marginalizovaných rómskych komunít. Problémom pokračovania projektu je nedostatok financií. Hliadky skončia v niektorých mestách v decembri tohto roka, v ďalších majú skončiť počas budúceho roka.