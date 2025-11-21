ŠOKUJÚCI prípad z hôr: Žena (60) šla na Sněžku v kraťasoch, takmer zamrzla! NEUVERÍTE, akú mala telesnú teplotu

ŠPINDLERŮV MLYN - Šesťdesiatročná nemecká priaznivkyňa otužovania sa rozhodla vyskúšať extrémnu formu otužovania na hrebeni Krkonôš. Na Sněžku vystúpila iba v kraťasoch, čo sa jej stalo takmer osudným – silne podchladená skolabovala a upadla do bezvedomia. Vďaka rýchlemu zásahu horských záchranárov a poľských kolegov sa podarilo zachrániť jej život.
Otužovanie môže byť prospešné pre zdravie, no ak sa praktizuje bez rozmyslu, ľahko sa zmení na hazard so životom. Presvedčila sa o tom šesťdesiatročná nemecká turistka, ktorá sa vydala na Sněžku len v kraťasoch. Jej pokus o extrémne otužovanie sa skončil dramatickou záchrannou akciou pri Slezskom dome pod Sněžkou. Píše o tom Týdeník Policie.
Na základe výzvy z dispečingu Zdravotníckej záchrannej služby vyrazili dve posádky štvorkoliek s horskými záchranármi z Pece pod Sněžkou a zdravotníci z Temného dolu. Do akcie sa zapojili aj poľskí kolegovia z GOPR. Na mieste poskytli žene prvú pomoc – bola v bezvedomí a silne podchladená.
Podmienky na hrebeni Krkonôš boli v tom čase mimoriadne náročné. Teplota okolo -5 °C v kombinácii so silným vetrom a vysokou vlhkosťou znamenala pocitovú teplotu až -16 °C. Záchranári namerali turistke telesnú teplotu iba 28 °C, čo je stav priamo ohrozujúci život.
Pre nepriaznivé počasie nebolo možné nasadiť vrtuľník priamo na hrebeni. Záchranári preto ženu zabezpečili, poskytli jej tepelný komfort a transportovali ju do údolia. Tam už mohol pristáť vrtuľník Leteckej záchrannej služby, ktorý ju previezol do nemocnice.
Prípad je jasným varovaním pre všetkých, ktorí sa chcú púšťať do extrémnych foriem otužovania. Hoci otužovanie posilňuje zdravie a imunitu, v horách panujú úplne odlišné podmienky. Bez dôkladného plánovania a zabezpečenia sa môže podobný experiment ľahko zmeniť na boj o život.
Základné zásady otužovania
- Začnite postupne – najprv krátke sprchy studenou vodou, až potom pobyt v prírodných vodách.
- Nikdy neotužujte sami – prítomnosť druhej osoby je dôležitá pre bezpečnosť.
- Nepreceňujte svoje sily – extrémne podmienky, ako horské hrebene v mraze, sú nebezpečné.
- Navštívte lekára pred začiatkom – najmä ak máte chronické ochorenia srdca, pľúc alebo vysoký krvný tlak.
- Správne dýchanie – pomáha zvládnuť šok z chladu a znižuje riziko hyperventilácie.
- Prerušte otužovanie pri chorobe – oslabený organizmus je náchylnejší na komplikácie.
- Dôležitý je tepelný komfort po otužovaní – vždy sa prezlečte do suchého oblečenia a zahrejte.