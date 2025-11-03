Kastaster čakajú zmeny! Nové POPLATKY a legislatívne úpravy, na TOTO už bude potrebná registrácia

BRATISLAVA - Na katastri pribudnú nové správne poplatky. Na prístup k údajom katastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálnych portálov má byť v budúcnosti potrebná povinná bezplatná registrácia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Novela nateraz prešla pripomienkovým konaním.
Kľúčovou zmenou je zavedenie povinnej autentifikácie/registrácie pri prístupe k vybraným údajom zverejneným na katastrálnych portáloch. Údaje z autentifikácie budú môcť byť využité aj orgánmi činnými v trestnom konaní. Novela tak reaguje na požiadavky GDPR a posilňuje ochranu súkromia oprávnených osôb.
Skutočnosť, že určitý register alebo údaj je označený ako "verejný" podľa ÚGKK neznamená, že k nemu má neobmedzený a nekontrolovaný prístup každá osoba bez identifikácie. "Princíp, že ´verejný neznamená anonymný´, je významný z hľadiska ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a zodpovedného nakladania s verejnými zdrojmi údajov. Prístup k verejným údajom musí byť realizovaný tak, aby bolo možné spätne overiť, kto údaje získal a v akom rozsahu - osobitne v prípadoch, ak ide o údaje osobné," zdôraznil úrad v dôvodovej správe. Po vykonaní autentifikácie/registrácie sa tiež zavádza možnosť vlastníkovi získať bezodplatne svoj tzv. súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností, ktoré vlastník vlastní v rámci celého územia SR.
Nové poplatky
Základné informácie o nehnuteľnosti, ako výmera či číslo parcely, majú zostať zadarmo. Meno vlastníka nehnuteľnosti už po novom uvidí osoba len po registrácii. Výpis z listu vlastníctva bude možné získať okrem papierovej podoby alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta aj prostredníctvom špecializovaného portálu ÚGKK SR.
"Ruší sa možnosť získať bezodplatný informatívny výpis z listu vlastníctva. S tým súvisí zavedenie nového správneho poplatku vo výške 6 eur. Rovnako sa upravuje výška sadzby správneho poplatku za poskytnutie výpisu z listu vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy alebo kópie z mapy určeného operátu prostredníctvom poštového podniku, a to zo súčasných 6 eur na 12 eur," uvádzajú predkladatelia. Prešetrenie chybného zápisu bude po novom stáť 100 eur, ak sa však chyba potvrdí, peniaze sa žiadateľovi vrátia.
Navrhované ustanovenie podľa predkladateľa reaguje aj na rastúce riziká spojené so zneužívaním elektronických služieb verejnej správy, osobitne pri masovom alebo automatizovanom vyťažovaní údajov z informačných systémov katastra nehnuteľností. "V praxi dochádza k situáciám, keď sú verejne dostupné údaje získavané neoprávnene, vo veľkom rozsahu, prípadne s obchádzaním pravidiel prístupu, čo môže ohroziť integritu systému, dostupnosť služieb pre bežných používateľov, ako aj bezpečnosť osobných údajov," vysvetlil ÚGKK. Úrad má získať oprávnenie zasiahnuť proti takémuto konaniu napríklad obmedzením prístupu z podozrivých IP adries, blokovaním automatizovaných robotov, zavedením rýchlostných limitov dotazov alebo inými primeranými technickými zásahmi.
Návrh novely tiež precizuje a dopĺňa právnu úpravu katastrálnych konaní. Zjednodušuje sa návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe, podrobnejšie sa upravuje konanie o zázname, pričom sa zavádza možnosť vykonania iba čiastočného záznamu. Skracuje sa aj lehota na vykonanie záznamu na základe rozhodnutia súdu o zriadení zabezpečovacieho opatrenia. Rovnako sa precizuje právna úprava konania o poznámke, bližšie sa upravuje prešetrovanie údajov katastra a ustanovuje sa lehota na toto prešetrenie. Návrh tiež stanovuje novú skutkovú podstatu priestupku, ako aj porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra.
Väčšina novely má byť účinná od 1. júla 2026 okrem časti zmien v správnych poplatkoch s navrhovanou účinnosťou od 1. júla 2027.