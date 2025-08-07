Hacknutý kataster nás bude stáť milióny! Zákazku získala firma, ktorá spravovala aj pôvodnú infraštruktúru

BRATISLAVA – Slovenský kataster po masívnom kyberútoku síce opäť funguje, no štátne úrady ešte stále riešia jeho dôsledky. Úrad geodézie potichu podpísal zmluvu na riešenie bezpečnosti systému. Prekvapivo ju získala firma, ktorá spravovala aj pôvodnú napadnutú infraštruktúru. Celkové náklady presiahnu 16 miliónov eur.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) podpísal podľa zistení portálu Aktuality zmluvu na zabezpečenie katastra pred ďalšími útokmi. Zákazku získala firma Slovanet, ktorá zabezpečovala IT infraštruktúru aj pred januárovým kyberútokom.
Ako upozornil portál, Slovanet dostane 8,5 milióna eur za návrh a implementáciu bezpečnostného riešenia. Zmluva bola udelená priamym zadaním, teda bez verejnej súťaže. Firma sa bráni, že má jedinečné znalosti a skúsenosti so systémom. K prípadnej zodpovednosti za pôvodný incident sa nevyjadrila, vyšetrovanie podľa nej stále prebieha.
Po kybernetickom útoku na kataster sú nasadené nástroje kontinuálneho monitorovania
Okrem zmluvy na bezpečnostné opatrenia uzavrel úrad so Slovanetom ďalší kontrakt v hodnote vyše 8 miliónov eur. Ten sa týka obnovy prevádzky informačného systému a infraštruktúry. Celkový účet za riešenie následkov útoku tak dosahuje 16,6 milióna eur.
Najväčší útok v histórii SR
Kyberútok zasiahol ÚGKK 5. januára 2025. Hackeri zašifrovali kľúčové dáta katastra, čo spôsobilo výpadok jeho služieb na celé týždne. Podľa médií žiadali výkupné v rozsahu 1 až 12 miliónov dolárov, oficiálne to ale štát nikdy nepotvrdil.
Štát spočiatku zatajoval, že ide o hackerský útok, a priznal to až na druhý deň. Systém katastra bol nefunkčný celé mesiace, čo spôsobilo problémy s predajmi nehnuteľností, hypotékami, ale aj činnosťou niektorých úradov, ako napríklad Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Pod tlakom udalostí odstúpil z funkcie predseda ÚGKK Juraj Celler.