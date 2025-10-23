Opozícia varuje pred paralýzou okresných úradov: Výbor pre verejnú správu nebol uznášaniaschopný

BRATISLAVA - Parlamentná opozícia sa obáva paralýzy okresných úradov pre konsolidáciu a rozpočtové škrty. Výbor Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj o tom nerokoval. Na schôdzi chýbali najmä koaliční poslanci a výbor tak nebol uznášaniaschopný. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák obavy opozičných poslancov nepovažuje za opodstatnené.
Poslanec NR SR Marek Lackovič (PS) poukázal, že v rámci konsolidácie verejných financií by mali v roku 2026 prísť okresné úrady o 11,5 milióna eur. „Hrozí nám ochromenie okresných úradov. Čo to bude znamenať na katastri? Koľko budú ľudia čakať? Koľko budú čakať obce na stavebné povolenie, na vodovod, kanalizáciu? Rok, dva, päť? Čo nám tu hrozí? Čo nás tu čaká? Nikto to neprišiel vysvetliť, nikto nevie, nikto nepozná kľúč,“ kritizoval Lackovič.
Napriek tomu, že výbor nakoniec nerokoval, poslanci rozvinuli so štátnym tajomníkom Kaliňákom neformálnu diskusiu. Podpredseda výboru Igor Janckulík (KDH) Kaliňákovi vyčítal, že okresné úrady prepúšťajú ľudí i tam, kde je ich nedostatok. „Ja som doslova sklamaný a rozčarovaný z neho, a preto som aj trošku zvýšil hlas pri rokovaní, lebo on to berie všetko na ľahkú váhu, ako keby tu všetko fungovalo,“ vyhlásil. Michal Kaliňák odmietol, že by okresné úrady prepúšťali zamestnancov nesystematicky. „Robili sme to práve tak, aby sme vedeli zachovať funkčnosť. Zároveň pripúšťame ešte druhú vec, že budeme pokračovať aj v úpravách personálneho zázemia, pretože vieme, že v rôznych okresoch môže byť rôzny nápor,“ tvrdil.
Výbor mal vo štvrtok rokovať aj k narastajúcej kriminalite. Opozícia trvá na tom, že za ňu môže novela Trestného zákona. „Musíme ich dotlačiť k tomu, aby si tú chybu priznali, že to treba vrátiť, lebo tie regióny to naozaj neustoja. Dnes okrem ministrov a ich podriadených všetci ostatní jasne hovoria, že je tu nárast drobnej kriminality,“ uviedol člen výboru Vladimír Ledecký (SaS).