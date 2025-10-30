AKTUÁLNE Nehoda v Bratislave: Auto sa prevrátilo na strechu, polícia odkláňa dopravu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAV - V hlavnom meste, na Bajkalskej ulici v smere od Prístavného mosta sa v blízkosti čerpacej stanice stala dopravná nehoda. Polícia v súčasnosti na mieste odkláňa dopravu po Prievozskej ulici.
„Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšeniu trpezlivosti pri prejazde týmto úsekom, respektíve, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ oznámil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Priblížil, že z doposiaľ presne nezistených príčin prišlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, jedno z nich skončilo na streche. Vodička tohto vozidla utrpela ľahké zranenia.