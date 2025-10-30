Nebezpečná jazda vodiča: Šoféroval nepripútaný bezpečnostným pásom a pod vplyvom drog!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
NITRA - Nitrianski policajti odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky 37-ročného vodiča vozidla značky Toyota zastavila, pretože nebol pripútaný bezpečnostným pásom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič sa po zastavení podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Muž však javil známky požitia omamnej látky, preto bol vyzvaný podrobiť sa rýchlotestu na drogy.
Ten bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a marihuanu. Výsledok testu potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog v organizme. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie, ktoré stanoví presnú koncentráciu omamných látok v krvi.