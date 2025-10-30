Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Nebezpečná jazda vodiča: Šoféroval nepripútaný bezpečnostným pásom a pod vplyvom drog!

NITRA - Nitrianski policajti odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky 37-ročného vodiča vozidla značky Toyota zastavila, pretože nebol pripútaný bezpečnostným pásom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič sa po zastavení podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Muž však javil známky požitia omamnej látky, preto bol vyzvaný podrobiť sa rýchlotestu na drogy.

 

POLICAJTI VODIČA ZASTAVILI PRETOŽE NEBOL PRIPÚTANÝ. TO VŠAK NEBOLO JEHO JEDINÉ PORUŠENIE ZÁKONA, JAZDIL TIEŽ POD VPLYVOM...

Posted by Polícia SR - Nitriansky kraj on Thursday, October 30, 2025

Ten bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a marihuanu. Výsledok testu potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog v organizme. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie, ktoré stanoví presnú koncentráciu omamných látok v krvi.

