Polícia odhalila dvoch vodičov kamiónov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia v Bratislave vykonala v pondelok ráno kontrolu zameranú na prítomnosť alkoholu v dychu vodičov nákladných vozidiel. Prebiehala na diaľničnom hraničnom priechode diaľnice D2 - Brodské v smere do Bratislavy. Počas troch hodín policajti vykonali 263 dychových skúšok, pričom medzi nimi boli aj dve pozitívne. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia odhalila dvoch vodičov kamiónov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
V prvom prípade odhalila dychová skúška u vodiča kamióna z Ukrajiny hodnotu 0,83 promile. V druhom prípade odhalili policajti bulharského vodiča, v dychu ktorého namerali hodnotu 0,35 promile. „V tejto súvislosti všetkých vodičov vyzývame k zodpovednosti na cestách a pripomíname im, že alkohol za volant nepatrí,“ apeluje polícia.