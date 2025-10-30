Filip Kuffa informoval o útoku medvedice na dvoch ľudí: Zviera podľa neho neprežilo

(Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA – Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa informoval o včerajšom útoku medvedice na dvoch ľudí. Podľa jeho slov medvedica neprežila. Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.
„Včerajší útok medvedice na dvoch ľudí, neprežila medvedica. Viac info vo videu ešte dnes,“ napísal Kuffa na sociálnej sieti. Nie je však jasné, kde presne sa incident odohral, v akom rozsahu boli ľudia zranení, ani za akých okolností došlo k usmrteniu zvieraťa.
O stanovisko sme požiadali Štátnu ochranu prírody SR, ktorá má pod sebou Zásahový tím pre medveďa hnedého.
Článok budeme aktualizovať...