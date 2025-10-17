Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Ďalšie VAROVANIE! Obce sú v pozore, medveďa videli neďaleko strednej školy a čerpacej stanice

TLMAČE - Obyvatelia v okrese Levice musia byť naďalej ostražití. Šelma bola spozorovaná vo večerných hodinách v obci Tlmače pri čerpacej stanici a v okolí strednej školy. Na začiatku týždňa pritom medveďa videli aj v neďalekom Starom Tekove.

Vo štvrtok (16. 10.) bol vo večerných hodinách bol spozorovaný a hlásený pohyb medveďa v lesíku oproti čerpacej stanici TAM Autohof Tlmače medzi hlavnou križovatkou a Strednou odbornou školou technickou. Informuje o tom obec Tlmače. "Žiadame občanov o obozretnosť a opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite," vyzýva.

"Medveď sa pohyboval v okolí cesty a následne ušiel do blízkeho lesíka. O celej tejto situácii bol informovaný zásahový tím pre medveďa hnedého. Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť a obmedzenie pohybu v tejto lokalite. V prípade ohrozenia alebo opätovného výskytu zvieraťa volajte linku 158," vyzýva v tejto súvislosti polícia.

Varuje aj blízka obec, ide už o druhé hlásenie v okolí tento týždeň

Na výskyt medveďa v Tlmačoch v okolí školy upozornila v piatok ráno aj obec Veľké Kozmálovce. "Na základe opakovaných hlásení je vysoko pravdepodobné, že pohyb medveďa v našom okolí je reálny. Opäť apelujeme preto na vašu zvýšenú opatrnosť," varuje obec.

 

❗UPOZORNENIE❗ Včera (16.10.2025) vo večerných hodinách bol spozorovaný a hlásený pohyb medveďa v Tlmačoch v okolí...

Posted by Obec Veľké Kozmálovce on Thursday, October 16, 2025

Medveďa hlásili aj začiatkom týždňa v neďalekej obci Starý Tekov v blízkosti jazera za bažantnicou. Pohyb medveďa hnedého bol zaznamenaný v noci z nedele (12. 10.) na pondelok. Obec upozorňovala občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.

