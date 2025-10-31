Nové DETAILY v prípade útoku medvedice: Muž so zbraňou zachránil seba aj kolegyňu

VEĽKÁ FATRA - Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa vo štvrtok informoval o útoku medvedice na dvoch ľudí. Podľa oficiálnej informácie Správy NP Veľká Fatra sa incident sa odohral priamo v Národnom parku , kde na dvojicu pracovníkov Správy NP nečakane zaútočila medvedica. Muž v krajnej núdzi vystrelil niekoľkokrát zo zbrane, čím zachránil seba aj kolegyňu. Zviera po útoku uhynulo.
Podľa informácií Správy NP Veľká Fatra sa udalosť stala v stredu 29. októbra popoludní, v lokalite pod vrchom Repište v katastri obce Liptovské Revúce (okres Ružomberok). „Dvaja pracovníci Správy NP, muž a žena, sa v tom čase nachádzali v teréne pri vyznačovaní A zóny národného parku, keď na nich nečakane zaútočila medvedica,“ uvádza správa.
„Muž, ktorý mal pri sebe legálne držanú krátku guľovú zbraň, v inštitúte krajnej núdze niekoľkokrát vystrelil na útočiace zviera, ktoré po výstreloch utieklo za horizont. K zraneniu pracovníkov nedošlo.“
Pracovník správy okamžite informoval políciu a Zásahový tím pre medveďa hnedého – Fatra. Po príchode na miesto tím územie zmonitoroval a neďaleko miesta útoku našiel jedinca medveďa hnedého bez známok života. Podľa prvotného odhadu išlo o staršiu medvedicu s približnou hmotnosťou 130 kg.
Zásahový tím následne zmonitoroval širšie okolie s cieľom zistiť, či sa v blízkosti nenachádza brloh, zdroj potravy alebo iný atraktant, ktorý by mohol byť dôvodom prítomnosti zvieraťa. Telo medvedice bolo prevezené na pitvu, ktorá určí presnú príčinu smrti a celkový zdravotný stav zvieraťa.
Na mieste boli umiestnené fotopasce, ktoré budú monitorovať, či sa do lokality nevrátia prípadné mláďatá medvedice. Správa Národného parku Veľká Fatra upozorňuje verejnosť, že ide o prirodzené prostredie výskytu medveďa hnedého a apeluje na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne, najmä v odľahlejších častiach pohoria.