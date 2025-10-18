BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného hubára našli mŕtveho, hlavu mal oddelenú od tela

MORIOKA - V priebehu jedného týždňa zahynuli v Japonsku traja ľudia po útokoch medveďov. Jednou z obetí bol nezvestný hubár, ktorého našli s oddelenou hlavou. Polícia vyšetruje prípady v prefektúrach Iwate a Nagano.
Polícia v prefektúre Iwate informovala agentúru AFP, že približne 70-ročný muž bol najprv nahlásený ako nezvestný po tom, ako sa vybral zbierať v lesoch. V piatok (10. 10.) polícia oznámila, že bol nájdený mŕtvy. "Podozrievame, že ho napadol medveď na základe škrabancov," uviedla o smrti staršieho muža. Miestna televízna stanica TV Iwate informovala, že mužova hlava a trup boli oddelené. Píše o tom časopis People.
Medzitým bol v sobotu v prefektúre Nagano nájdený mŕtvy 78-ročný muž s viacerými stopami po pazúroch na tele. Polícia povedala pre AFP, že hoci to vyzerá útok medveďa, príčina smrti muža je stále predmetom vyšetrovania. Treťou obeťou má byť žena po sedemdesiatke.
Japonsko má dva druhy medveďov
Japonsko je domovom dvoch druhov medveďov: ázijského čierneho medveďa a ussurijského hnedého medveďa. Ázijské čierne medvede môžu vážiť až 200 kilogramov a sú všežravé, živia sa hmyzom, ovocím, orechmi, malými cicavcami a vtákmi.
Japonsko zaznamenalo v posledných rokoch nárast útokov a stretnutí s divokými medveďmi, a to v důsledku klimatických zmien a poklesu populácie v určitých regiónoch. Medzi aprílom a septembrom tohto roku utrpelo zranenia spôsobené medveďmi 103 ľudí po celej krajine, informovalo ministerstvo životného prostredia podľa AFP. Počet úmrtí od apríla dosiahol najmenej šesť, a s tromi podozrivými útokmi medveďov za posledný týždeň by agentúra mohla hlásiť rekordný počet úmrtí. Okrem toho bolo v auguste na hore v prefektúre Hokkaido nájdené telo nezvestného turistu, ktorý bol napadnutý hnedým medveďom. V auguste na hore v prefektúre Hokkaido bol nájdené telo nezvestného turistu, ktorý bol napadnutý hnedým medveďom.
Minulotýždňový útok medveďa v supermarkete
Jeden z najverejnejších incidentov s medveďom sa odohral minulý týždeň, keď jedno zviera zabludilo do supermarketu a zranilo dve osoby. Podľa úradu prefektúry Gunma došlo k útoku v supermarkete okolo 19.30 h miestneho času minulý utorok (7. 10.) v meste Numata. "Medveď vošiel do supermarketu, zranil jedného muža a ďalší muž byl napadnutý a zranený medveďom, keď si všimol medveďa pri vchode a pokúsil sa utiecť," uviedli úradníci.
Obaja muži utrpeli zranenia, ktoré neohrozujú život, informovala japonská vysielacia stanica NHK, ktorá dodala, že medveď prekvapil v sekcii s rybami a sushi v supermarkete. V supermarkete bolo počas útoku približne 40 ľudí, uviedli NHK a tlačová agentúra United Press International. "Vyzeralo mi to, akoby bol medveď zmätený. Bol v obchode 10 až 15 minút. Nevyzeralo to, že by hľadal potravu," spomínal manažér obchodu podľa tlačovej agentúry citujúcej Japan Wire. Neskôr z miesta utiekol.