Lekárske odborové združenie volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa UNB

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby Mayera odvolal. Hovorí o zlyhaniach manažmentu nemocnice. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu LOZ Petra Visolajského na stredajšej tlačovej konferencii.
Výzva na profesionálne vedenie UNB
„Chceme verejne vyzvať ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľa najväčšej a najdôležitejšej nemocnice na Slovensku - UNB, aby tejto nemocnici, ktorá je momentálne síce najdôležitejšou, ale v najťažšom stave, zabezpečil profesionálne vedenie, profesionálneho manažéra, profesionálneho riaditeľa, ktorý sa bude venovať tejto nemocnici, ktorá má vážne problémy, naplno,“ vyhlásil.
Visolajský hovoril o aktuálnom stave v nemocnici. Tá podľa neho každým rokom upadá. Tvrdí, že za posledných päť rokov prišla UNB o 817 lôžok. Upozornil napríklad i na vysokú fluktuáciu zamestnancov. „Je tu masívny odchod zdravotných sestier, ktorý ochromuje túto nemocnicu,“ podotkol. Poukázal aj na to, že UNB má najväčší dlh voči Sociálnej poisťovni, ale má dlhy aj voči ďalším dodávateľom.
Nevýhodné zmluvy a finančné problémy
Príkladom manažérskeho zlyhania sú podľa neho aj pre nemocnicu nevýhodné zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Pripomenul, že nevýhodnosť konštatovali viaceré inštitúcie. Upozornil tiež na to, že sám Mayer priznal, že ním vyrokované platby od zdravotných poisťovní nekryjú ani zákonom stanovené náklady na mzdy. „Vedenie UNB verejne priznalo, že si je vedomé, že tieto financie na krytie zákonných nákladov na zdravotníkov v rozpočte od štátu zdravotné poisťovne dostali. Avšak už nevysvetlilo, prečo vyrokovalo a podpísalo takto nevýhodné zmluvy a prečo pre nemocnicu v zmluvách od poisťovní nevyrokovalo aspoň krytie zákonných nákladov,“ skonštatovali lekárski odborári.
Visolajský zároveň upozornil aj na ďalšie pracovné úväzky Mayera. Dokopy by ich podľa jeho slov mohol mať šesť. Vykonávať má úväzok odborného asistenta aj lekára. Poukázal na to, že Mayer mal mať podľa posledného uverejneného oznámenia verejných funkcionárov za rok 2023 úväzky i na Úrade verejného zdravotníctva SR a Štatistickom úrade SR. Hovoril tiež o tom, že sa pripravuje na docentúru. Pýta sa preto, v akej kvalite a kedy popri všetkých úväzkoch stíha Mayer riaditeľovanie. Mieni, že na zamyslenie sú aj príjmy šéfa UNB z verejnej funkcie. Upozornil, že v roku 2023 boli vyššie ako predsedu vlády SR. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR reagovalo, že Šaško sa pravidelne osobne stretáva so zástupcami sektora a konštruktívny dialóg nebude devalvovať odkazmi cez médiá.