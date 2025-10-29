Kamil Šaško predstavil vládne kroky na podporu kúpeľníctva

RAJECKÉ TEPLICE - Efektívna kúpeľná stratégia dokáže výrazným spôsobom prispieť k celkovému zníženiu nákladov na hospitalizácie a dokáže obmedziť aj spotrebu liekov. Na tlačovom brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Bližšie priblížil vládne uznesenie, ktorým sa podľa jeho slov reštartuje slovenské kúpeľníctvo.
Pilotný program
V blízkej dobe by mal byť vypracovaný harmonogram na postupné zapojenie kúpeľnej starostlivosti do systému DRG. „Je úplne zjavné, že kúpeľná liečba je nákladovo efektívnym pokračovaním hospitalizačnej starostlivosti. Prvým krokom bude pilotný program spolupráce medzi ústavnými zariadeniami zdravotnej starostlivosti a zariadenia kúpeľnej starostlivosti v oblasti následnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti,“ poznamenal Šaško.
archívne video
Testovanie účinnosti kúpeľnej starostlivosti
Podľa jeho slov má tento pilotný program v praxi preveriť dáta z doterajšej finančnej analýzy. „Pomocou tohto pilotného programu otestujeme prepočty v praxi bez toho, aby sme priniesli dodatočné potreby na čerpanie financií z verejného zdravotného poistenia. Vytvoríme podmienky a prostredie, aby k takýmto spoluprácam mohlo dochádzať a podporíme ich až vtedy, keď sa reálne preukáže ich účinnosť,“ dodal Šaško.
Ďalšia z úloh, ktorú vláda uložila ministrovi zdravotníctva, sa týka spracovania návrhu medzinárodnej zmluvy v oblasti kúpeľníctva v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Vláda tiež zaviazala ministra k preskúmaniu možnosti komplexnej podpory kúpeľných funkčných regiónoch z eurofondov a tiež k preskúmaniu možnosti zavedenia „kúpeľnej obce“ ako osobitného štatútu územnej samosprávy.
Kúpele dostávajú opodstatnené miesto
Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková ocenila postupné napĺňanie programového vyhlásenia vlády. „Som veľmi rada, že podpora kúpeľníctva sa premietla do reálnych krokov, ktoré nás približujú k tomu, že kúpeľníctvo dostane aj v zdravotníckom systéme a aj v oblasti turizmu opodstatnené miesto,“ skonštatovala Zálešáková.